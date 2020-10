Nyt 24syv i modvind: Respektløst og kikset

31. oktober sidste år døde Radio 24syv, da den populære radiostation fik kniven rent politisk.

Som Ekstra Bladet skrev i går, genopstår 24syv - bare uden radio. Det nye 24syv bliver en podcast-platform under Berlingske Media, og det falder langt fra i god jord hos alle.

På Twitter bliver det kaldt både respektløst, snylteri og et brud på gravfreden, at den tidligere taleradio nu skal udnyttes til at få gang i en podcast-platformen.

'Det her svarer til, at Aqua lancerer en ny turné, bruger Aquas SoMe-profiler og så finder publikum ud af, at det kun er René Dif og et mobildiskotek fra Varde, der dukker op og giver koncert. Anders Krab er René Dif', skriver den tidligere Radio 24syv-journalist Per Lysholt på Twitter.

Til Ekstra Bladet uddyber han, at han ikke lige frem er vild med beslutningen.

- Jeg synes, at det er ærgerligt. Vi stod ret stærkt, inden vi stoppede med Radio 24syv. Vi døde, og jeg synes, at det er kikset, at bruge et navn, som folk forbinder med en ting, til noget andet, siger Per Lysholt.

Han er spændt på, hvordan brugerne vil tag imod navnet. Det kan gå begge veje, tror han.

- Enten så er det genialt, eller også bider det dem i røven. Jeg tror, at mange vil føle sig snydt. Og under alle omstændigheder kunne jeg aldrig finde på at stjæle en andens navn til min nye opfindelse. Som en skriver på Twitter, er det billig papvin på meget dyre flasker, siger han.

Berlingske Media ejede 70 procent af Radio 24syv, men det undskylder intet, mener Per Lysholt.

- Det er jo ikke Berlingske, der opfandt programmerne. Det var Mads Brügger og Mikael Bertelsen og Ramskov. Så igen - det er ærgerligt, at de bruger det brand, Radio24syv skabte, og så kører det videre på en halvbagt måde, siger han.

- Jeg synes, at man skal forlænge livet og ikke døden Rasmus Bruun er den ene halvdel af 'Den Korte Radioavis', som var en af Radio 24syvs helt store succeser. Han er ikke begejstret for genoplivning af sin gamle arbejdsplads. - Jeg synes, at man skal forlænge livet og ikke døden, siger Rasmus Bruun og tilføjer: - Det er jo gravrøveri. Han tror ikke, at Listen to News kan levere samme kvalitet som det gamle Radio 24syv. - Det er da spændende at se, hvad de selv kan finde på af programmer, siger Bruun og fortsætter: - Men jeg tror ikke, det kan lade sig gøre at lave noget af den kvalitet uden Mikael Bertelsen og Mads Brügger. - Jeg synes bare, de skulle kalde det noget andet end 24syv. Jeg ved godt, at de har fjernet 'radio', men det er jo lidt at lokke folk ind i en butik, der ikke helt er deres. - Har I fået tilbudt at lave noget for dem? - Nej, ikke mig bekendt, jeg kan da spørge Frederik (Cilius, red.), siger Rasmus Bruun og spørger sin kollega i baggrunden. - Han siger også nej, de har kun ringet til Mads og Mikael. Vis mere Luk

Synd hvis det dør

Anders Krab-Johansen, der er koncernchef og udgiver for Berlingske Media, ser noget anderledes på det. Han ville ærgre sig, hvis al Radio 24syvs materiale gik tabt. Det vil være at finde på den nye podcast-platform.

- Jeg synes, det er synd, at alt det gode arbejde, der er lavet, dør, bare fordi det ikke kan blive som i gamle dage. Så vi har valgt at give Listen to News en chance for at lave en ny oplevelse, som tager udgangspunkt i en app.



- Når ingen af de gamle 24syv folk er involveret, er det så ikke falsk markedsføring at bruge det gamle navn?



- Nej, det synes jeg ikke, man kan sige, fordi navnet er jo ejet af Berlingske Media og People Group, og indenfor (i den nye app, red.) kommer hele arkivet til at ligge – alle de fantastiske podcasts, som stadigvæk bliver drevet videre, kommer til at være derinde, og så kommer der nye ting.

- Kirsten Birgit lever videre, ’Det, vi taler om’ lever videre, ’Millionærklubben’ lever videre, ’Cordua og Steno’ lever videre og 24syv lever videre, og sådan er det jo, siger Anders Krab-Johansen, der tilbage i august tilbød Mikael Bertelsen og Mads Brügger at være med i projektet om at genoplive 24syv.

- De takkede høfligt nej, og det respekterer jeg selvfølgelig, siger han.

Gravrøveri

På Twitter udtaler Mikael Bertelsen, at han bestemt intet har med det nye koncept at gøre.

'Flere har her til aften spurgt mig om Mads Brügger og jeg er involveret i en ny app som Berlingske lancerer som 24syv. Vi har intet med dette at gøre. Det er ikke den ægte vare, men et forsøg på merkantilt gravrøveri', skriver han i opslaget.