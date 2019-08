Nyt datingprogram: 70-årig mormor scorer på Tinder

I aften er der premiere på et spritnyt DR-program, 'Mormor på mandejagt', hvor tre mormødre forsøger at finde kærligheden. For kan man det, når man ikke længere er helt ung?

Det forsøger blandt andre Judith på 70 år at finde ud af, for hendes ønske er at finde en dejlig mand at dele livet med. For Judith elsker mænd.

Den gæve dame er derfor hoppet med på Tinder-bølgen, hvor hun har masser af held med at matche med flere forskellige typer mænd - i alle aldre.

- Der var så en ung mand på 52 år, hvor jeg swipede til højre, fordi han så så lækker ud, siger hun i aftenens afsnit.

- Jeg regnede dog ikke med, han ville synes om mig. Men det gjorde han så.

Den friske fyr skriver blandt andet til Judith, at han gerne vil kysse hendes dejlige barm.

- Havde jeg dog bare været ti år yngre og frisk på den, men jeg blev pludselig så rædselsslagen, siger en grinende Judith og tager sig til munden.

Om Judith ender med at tage et glas vin med den frembrusende mand, må man finde ud af i aften kl. 20 på DR1, når 'Mormor på mandejagt' får premiere.

Kan du ikke vente, kan første afsnit allerede ses på DRTV.