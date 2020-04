Nyt datingprogram: Oralsex koster 41.000 kr.

SPOILER: Artiklen indeholder afsløringer om første sæson af Netflix-datingprogrammet 'Too Hot to Handle'

Lad være med at have sex, så kan I tjene mange penge.

Så enkelt lyder konceptet i det nye Netflix-datingprogram 'Too Hot to Handle', hvor streamingtjenesten igen forsøger at få succes med klassisk realityfjernsyn.

Ti personerne bliver sluppet løs i luksuriøse omgivelser uden meget at lave, og hver gang deltagerne har en form for seksuel kontakt, koster det dem dyrt. Hvor dyrt ved de - eller seerne - dog ikke, før skaden er sket.

Præmiepuljen lyder fra start på 100.000 dollars - omkring 685.000 danske kroner - men den bliver mindre, hver gang deltagerne kommer for tæt på hinanden.

I løbet af sæsonen bliver det afsløret for deltagerne og seerne, at det koster 3000 dollars - 20.500 kroner - hver gang deltagerne kysser, mens præmiepuljen bliver reduceret 20.000 dollars - 137.000 kroner - ved samleje. Hvis lysten bliver for stor, kan man dog slippe billigere med en omgang oralsex, som kun koster 6000 dollars - 41.000 kroner.

Deltagerne har ikke altid lige nemt ved at holde fingrene fra hinanden - og det kan blive dyrt. Foto: Netflix

The Wrap har talt med Viki Kolar og Jonno Richards, som har været executive producers på serien, der havde premiere 17. april.

De fortæller, at det ikke var helt nemt at fastsætte prisen for de frække regelbrud, og at det krævede lange diskussioner.

- Vi ville gøre det acceptabelt at bryde reglerne, så vi også ville have en tv-program, men vi ville også have,at det ikke skulle handle for meget om pengene. Vi følte, at 20.000 dollars for sex var højt nok sat, men så var der de ting i midten, som skabte stor debat. Vi blev til sidste enige om 6000 dollars (for oralsex, red.), men jeg synes, det var for billigt sluppet, siger Viki Kola.

- Det var en evig diskussion med masser af debat. Det var samtaler, man aldrig havde troet, at man skulle have, tilføjede Jonno Richards.

Netflix har på det seneste for alvor bevæget sig ind på realitygenren, hvor streamingtjenesten blandt andet har haft stor succes med datingprogrammet 'Love Is Blind'. Her skulle deltagerne forsøge at finde kærligheden uden at se hinanden.

I 'Too Hot to Handle' må de gerne se hinanden - men hvis de vil gå fra programmet med den store pengepræmie, handler det altså om ikke at røre for meget ved hinanden.