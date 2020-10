Nyt format: 'Robinson' vender tilbage

11. juni i år kunne TV3 give en kedelig melding til danskerne, da den traditionsrige 'Robinson Ekspeditionen' blev aflyst grundet frygten for coronavirus samt skærpede rejserestriktioner.

Men nu er der godt nyt til programmets mange fans. 'Robinson' vender tilbage. Selvom der ikke bliver tale om en decideret ekspedition, er det lykkedes TV3 at samle talrige gamle profiler til talkshowet 'Robinson Ekspeditionen - Planken ud', afslører Jakob Kjeldbjerg på sin Instagram-profil.

- 'Robinson Ekspeditionen' er tilbage. Arh, Jakob, det er godt nok lidt en stramning, men hør nu rigtig godt efter venner. I 'Planken ud' ser jeg sammen med tidligere deltagere tilbage på mere end 20 års 'Robinson'-historie. Deltagerne fortæller om, hvordan de oplevede det hele foran som bagved kameraet, og sammen ser vi klip helt tilbage fra den allerførste sæson i 1998.

- 'Planken ud' er en hyldest til ekspeditionen over dem alle, siger Jakob Kjeldbjerg i videoen.

Afblæst: Her er hans reaktion

Godt for abstinenserne

Programmet har premiere på streamingtjenesten Viaplay på mandag og vil køre i fem uger. Da Ekstra Bladet fanger Jakob Kjeldbjerg over telefonen, er han godt i gang med at planlægge fruens 50 års fødselsdag, men han giver sig tid til at give et par linjer og starter med et grin.

- Det var godt for abstinenserne at lave lidt 'Robinson' igen, siger han veltilfreds.

Da han først hørte om idéen, var han skeptisk i forhold til, om det kunne laves ordentligt.

- Jeg troede ikke, vi havde de gamle klip, og skal man en tur ned ad memory lane, skal man vise klippene fra dengang. De episke øjeblikke, som jeg ikke troede fandtes længere, men det er lykkes at finde dem på mærkværdig vis, og så blev det pludselig spændende og sjovt, siger han.

TV3-legende: Jeg har været under tøflen

Jakob Kjeldbjerg har været vært for programmet siden 2004, og han fortæller i sin bog 'Survivor', at man frem mod ekspeditionen i 2011 endte med at køre programmet ud af en alt for vild tangent, hvor man blandt andet arrangerede nøgenløb og lod deltagerne tro, at der var en efterlyst morder iblandt dem. Alt det har han skullet diskutere med deltagerne.

- Vi tager selvfølgelig også fat i sæsonerne, hvor det gik galt, og vi tager fat i ting, hvor jeg var decideret ond. Det var hårdt, og det siger jeg også til dem, siger Jakob Kjeldbjerg.

Jakob Kjeldbjerg har været vært for 'Robinson Ekspeditionen' siden 2004. Foto: Jan Sommer

Havemand på fuld tid

- Langer du en undskyldning afsted i programmet?

- Nej, de har jo læst min bog - det har hele Danmark, som du ved, og der er morderen og nøgenløbet forklaret, hvor vi kørte på grænsen. Der er heller ingen grund til at over- eller undersælge det. 'Planken ud' er et hyggeligt tilbageblik ned ad memory lane.

- Du er jo på fast kontrakt med TV3, men grundet corona laver du hverken 'Robinson Ekspeditionen', 'Divaer i Junglen' eller andre realityprogrammer. Hvad laver du egentlig?

- Jeg er havemand på fuld tid. Jeg har haft en god snak med min chef, og han har bedt mig om at holde mig klar til, at vi kan brage ekspeditionen i gang igen. Det er, hvad han har sagt, så indtil da passer jeg haven og forbereder min kones fødselsdag, siger den mangeårige tv-vært.

'Robinson Ekspeditionen - Planken ud' har premiere på Viaplay på mandag.