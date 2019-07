Nyt håb for Radio24syv

Udbuddet af en ny DAB-kanal med fokus på kultur er fredag sat i gang.

Det skriver Slots- og Kulturstyrelsen i en pressemeddelelse.

- Der er nu mulighed for at indsende ansøgninger til udbud af en ny digital public service-radiokanal på DAB med fokus på kultur, skriver styrelsen.

Af det offentliggjorte udbudsmateriale fremgår betingelserne for udbuddet.

Ansøgningsfristen er den 20. september. Radio- og tv-nævnet vil i slutningen af oktober afgøre, hvem der får lov at sende på den nye DAB-kanal.

Tildelingen vil ske ved det, styrelsen omtaler som en 'skønhedskonkurrence'.

Når vinderen af udbuddet skal findes, vil planerne for indholdet vægte med 40 procent. 'Kvalitet og realisme' i planerne for driften vil vægte med 35 procent, mens budget og økonomiplanen vil vægtes med 25 procent.

Radio24syv har tidligere udtrykt, at den overvejer at lægge billet ind på den nye DAB-kanal. Radiokanalen drives af et selskab bestående af Berlingske Media og People Group.

Berlingske Medias koncernchef fortæller, at de nu vil læse udbuddet grundigt igennem. FotO: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Vil fortsætte overvejelser

Fredag siger koncernchef for Berlingske Media Anders Krab-Johansen, at radiokanalen vil fortsætte sine overvejelser.

- Vi vil nu gøre os umage med at læse det igennem og kigge på det. Og så regner vi med at komme med en melding, om hvorvidt vi søger eller ej den 15. august, siger han.

Radio24syv gik i luften i 2011 og fik en sendetilladelse på otte år på FM-båndet, der altså udløber 1. november i år.

Kanalen har ikke budt ind på at søge om forlængelse, fordi der er krav om, at størstedelen af de ansatte er mindst 110 kilometer fra København.

I maj blev den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti enige om at åbne en ny DAB-kanal, der åbnede en dør for Radio24syv.

DAB-kanalen får 70 millioner kroner i støtte om året fra 2019-2023.

Radio24syvs afløser på FM-båndet bliver Radio 4, der er en sammenslutning af en lang række regionale medier. Det gælder blandt andet Jysk Fynske Medier, Sjællandske Medier og Nordjyske Medier.