Vi har gennem årene set vovede kjoler i 'Vild med dans', men vi har stadig til godt at se noget så frækt, som det kostume den tidligere håndboldsstjerne Frank Løke lørdag aften optrådte i den norske udgave af dansedysten.

Siden har der været krig i kulissen og Løke og hans dansepartner, Tone Jacobsen, er blevet smidt ud af konkurrencen.

En af tingene, de to nu strides om, er, hvorvidt Tone og norske TV 2 kendte til håndboldspillerens nøgenplaner.

Ifølge Løke var det hele nøje planlagt og skulle have mundet ud i sympatistemmer til parret. Drejebogen var skrevet, så Tone Jacobsen skulle spille overrasket og såret over hans nøgendans, true med at trække sig og så skulle de endelig blive godt venner - og helst vælte sig i stemmer. Han har selv beskrevet det på Instagram.

I opslaget truer Frank Løke med at lægge en række sms'er frem, der kan dokumentere planen - en plan som Tone Jacobsen hævder, at hun ikke var en del af, og som hun i hvert fald ikke turde gennemføre, da tv-seerne vendte sig mod parret. Og nu kommer hun ham i forkøbet og fremlægger selv sms'er.

'Det er klart, at vi er på vej til en fredsaftale, men jeg har stadig brug for at tænke over, om jeg vil trække mig fra programmet eller ej,' skriver Jacobsen i en sms, som norsk TV 2 er kommet i besiddelse af.

Det får Frank Løke til at svare:

'Konge.'

Tone Jacobsen nåede ikke at beslutte, om hun ville fortsætte i programmet eller ej, inden parret blev smidt ud af programmet.

