Nyt job til Jacob Riising

Det bliver med Jacob Riising i front, at Viaplay 1. december blænder op for en ny sæson af julekalenderen 'Det store eksperiment'.

Jacob Riising er kendt af danske børn fra tv-shows som blandt andet 'Gepetto News', 'Børne-MGP' og som en af de centrale figurer i 'Cirkus Summarum'.

Jacob Riising sammen med børnene Freja (Freja Larsen) og Sebastian (Sebastian Halberg Hansen). Foto: Nordic Entertainment Group

Nu sætter Jacob Riising, sammen med børnene Freja (Freja Larsen) og Sebastian (Sebastian Halberg Hansen), ud på et undersøisk eventyr for i bedste julekalender-stil at redde julen og forhindre den vanvittige professor Primus i at skabe en miljøkatastrofe.

- Da jeg blev spurgt, om jeg ville være med i Viaplays julekalender 'Det store eksperiment', var jeg ikke i tvivl om, at det blev et stort 'ja tak'. I mine efterhånden mange år som vært har jeg altid lagt vægt på at præsentere børnene for underholdning, der også har noget på hjerte. Og det har 'Det store eksperiment, siger Jacob Riising.

Kurt Ravn har rollen som den notorisk vrede og julehadende professor Primus, der, trods sine tidligere mislykkede forsøg, ikke har opgivet håbet om at få bugt med julen én gang for alle.

'Det store eksperiment' har premiere den 1. december 2019 på Viaplay og sendes i 24 episoder på 15 minutter, én episode hver dag.