Nyt job til Jonatan Spang

Han er kendt for at lave standup og som vært på det satireprogrammet 'Tæt på sandheden' på DR2. Nu kaster komiker Jonatan Spang sig over radiomediet.

Han slutter sig nemlig til holdet af kendte danskere, der skal lave podcast til den nye streamingtjeneste Podimo, hvor blandt andre komiker Casper Christensen, radioduoen Third Ear samt forfatter og filminstruktør Hella Joof også har takket ja til at få deres egne podcastserier.

Hos Podimo vil 41-årige Jonatan Spang sammen med kollegaen Ane Høgsberg genoplive parrets populære podcast 'Voksenvenner', hvor de to komikere mødes og diskuterer emner, som har optaget dem hver især i ugens løb.

- Vi går efter nogle af landets mest interessante værter. Værter, der på hver deres facon kan underholde, inspirere og overraske lytterne i både store og små fællesskaber, siger indholdsdirektør Nikolaj Koppel i pressemeddelelsen.

Jonatan Spangs makker, 31-årige Ane Høgsberg, er blandt andet kendt for sit standup-show 'Døden har en årsag', ligesom hun i 2017 deltog i 'Vild med dans'.

Podcast-tjenesten Podimo går i luften 17. september.