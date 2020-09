Nyt klip i kortet trods frakendelse: Lærer ikke af sine fejl

I maj fik Geggo en betinget frakendelse af kørekortet. Mens hun ventede på at skulle til prøve, fik hun endnu et klip i kortet - og så på præcis samme sted

Selvom Stephanie 'Geggo' Salvarli allerede har fået en betinget frakendelse af kørekortet, fordi hun kørte alt for stærkt, har hun tilsyneladende ikke lært af sine fejl.

Inden hun har nået at være til nye teori- og køreprøver, har politiet nemlig givet den på tidspunktet gravide realitystjerne endnu et klip i kortet.

Det beretter hendes mand, Cengiz, i aftenens afsnit af 'Familien på Bryggen', hvor familien er taget på campingferie.

- Du har allerede fået et nyt klip. Det er sygt nok, at du har fået et klip i et kørekort, du ikke har, sagde Cengiz til Geggo.

Men det var ikke alt.

- Ikke nok med det, er det det samme sted, som sidste gang, hvor hun fik taget sit kørekort. Så lærer man sgu ikke af sine fejl. Det gør man sgu ikke, sagde han til kameraet.

Se også: - Jeg har mistet kørekortet

Tættere på ubetinget frakendelse

Geggo er tydeligvis heller ikke fornøjet med situationen og sukker.

- Det er mærkeligt, for jeg kører faktisk ret godt bil, siger hun.

- Ja, du kører bare hurtigt, lød det kækt fra manden.

Hvis det lykkedes Geggo at anskaffe sig to klip til, vil det føre til en ubetinget frakendelse. Lige nu har hun en betinget frakendelse og må derfor stadig køre i bil.

Regler for klip i kørekortet Med den såkaldte klippekortordning giver en lang række færdselsforseelser et klip i kørekortet. Når du op på tre klip i kørekortet, betyder det en betinget frakendelse af kørekortet. Herefter skal du til en orienterende teoriprøve og praktisk køreprøve, for at få kørekortet igen. Men selvom du har fået en betinget frakendelse, kan du sagtens få flere klip. Flere end tre klip - Ubetinget frakendelse

Du kan frakendes kørekortet ubetinget. Det kan ske i følgende tilfælde: - Hvis du får seks klip inden for en periode på tre år. - Hvis du har taget kørekort til almindelig personbil eller motorcykel for mindre end tre år siden og får fire klip inden for tre år. - Hvis du er frakendt kørekortet betinget og får tre klip indenfor den 3-årige prøvetid for den betingede frakendelse. - Hvis du tidligere har fået kørselsforbud, og du inden for en periode på tre år efter, at du har fået kørselsforbudet får 3 klip. - Hvis du tidligere har været frakendt kørekortet ubetinget, og du indenfor en periode på fem år efter, at frakendelsestiden er udløbet, får tre klip inden for tre år. Kilde: FDM Vis mere Luk

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Stephanie, der dog ikke har ønsket at medvirke.

Programmet vises torsdag klokken 20 på TV3 og kan streames nu på Viaplay.