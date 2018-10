Nyt 'par' opstår i 'Gift ved første blik'

Nye ægteskaber ser dagens lys i 'Gift ved første blik', og Cecilie Basnov og Eva Lundberg fik også et vaskeægte venskab med i pakken.

De to mødtes, da alle deltagerne skulle se programmerne sammen for et par måneder siden.

- Vi faldt hurtigt i snak, og vi havde en masse til fælles, så vi havde rimelig meget at snakke om. Vi udvekslede numre efter den dag, og så har vi snakket sammen rimelig tit siden da. Hver dag eller hver anden dag, fortæller Cecilie om sin nye veninde.

Siden har de to veninder fundet ud af, at de kan dele deres frustrationer over eksperimentet, og at de forstår ting, som de andre veninder ikke forstår.

- Vi har kunnet brokke os til hinanden, og vi ved, at vi forstår hinanden. Det er nemmere for os, fordi vi har været i det, siger Cecilie.

Ærgerlige omkring det

Både Eva og Cecilie fortæller, at de begge har været ærgerlige over nogle af scenerne i programmet.

- Det er jo klippet sammen, som det passer produceren. Der har vi snakket sammen om, hvad vi synes er fair, eller ikke er fair, eller når vi føler, at vi er taget ud af en kontekst og seerne ikke kan se, hvorfor vi reagerer som vi gør, siger Cecilie.

- Jeg har sagt til dig, at det er klart at seerne ser dig som en sur en, men jeg kender dig, og hvis jeg så dig på tv, så ville jeg også tænke, at du godt lige måtte give lidt mere af dig selv, supplerer Eva til veninden.

