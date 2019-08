Nyt realitypar: - Vi skal giftes en dag

Morten Kjeldsen fra 'Ex on the Beach' har fundet sit livs kærlighed i 'Robinson-deltageren' Louise Camilla Haustrup

Der er ingen tvivl hos tidligere 'Ex on the Beach-deltager' Morten Kjeldsen. Han har fundet den eneste ene.

- Jeg har fundet en kvinde, der er endnu mere 'badass' end mig, fortæller Morten Kjeldsen om Louise Camilla Haustrup, da Ekstra Bladet fanger dem til snigpremiere på den nye sæson af 'Robinson Ekspeditionen'.

Det startede på Instagram

Det lykkelige realitypar har halvårsdag i september. Romancen begyndte på Instagram, hvor Morten Kjeldsen skrev en række kommentarer på hendes billeder, fortæller Louise Camilla. Hun er med i den nye sæson af 'Robinson Ekspeditionen', og Morten Kjeldsen har hjulpet hende med at forberede sig til livet i mediernes søgelys.

- Morten har hjulpet mig med at forberede mig på alt, der følger med, at jeg nu er med i 'Robinson Ekspeditionen'. Det er virkelig dejligt at have en ved min side, som kender til det hele, fortæller hun.

Morten ved ikke, hvem der vinder den nye sæson af 'Robinson Ekspeditionen', men han har stor tiltro til Louise Camillas evner.

- Jeg er slet ikke i tvivl om, at hun klarer sig rigtig godt. Ellers havde hun ikke været min kæreste, smiler han.

Artiklen fortsætter under billedet.

Det lykkelige par bor også sammen. Foto: Mogens Flindt

Havde fordomme

Louise Camilla havde en række fordomme om Morten, før hun lærte ham at kende.

- Jeg havde hørt, at han var en 'fuckboy', som er ligeglad med piger og bare prøver på alt og alle. Men han har kun bevist over for mig, at jeg kan stole på ham, siger hun.

Trods fortiden som 'fuckboy' er Morten godt tilfreds med at være i et fast forhold.

- At være sammen med Louise er noget af det bedste, jeg nogensinde har gjort, fortæller han.

- Bliver det til mere en dag? Måske ægteskab?

Det tror jeg bestemt, det gør. Hun er kvinden i mit liv.