Nyt skolefag: Elever går til 'Nak & Æd'

Tv-programmet 'Nak & Æd' er blevet så stor en succes, at det er blevet et fag på en jysk folkeskole

Find et dyr, dræb det og tilbered det.

Konceptet i tv-programmet 'Nak & Æd' er simpelt, og nu er det også kommet på skoleskemaet som valgfag på Vittenbergskolen i Ribe.

Det skriver Jydske Vestkysten.

Det er folkeskolelærer Jakob Warming, der har taget ansvaret for at lære eleverne om jagt og madlavning på sig.

- Jeg er selv lystfisker og friluftsmenneske, og jeg har set programmet, der vækkede min interesse, fortæller han til Ekstra Bladet.

- Vi har altid lavet forskellige ting og kørt nogle temadage. I år tænkte vi at se, om programmet kunne blive et helt fag.

Siden jul har eleverne hver tirsdag eftermiddag haft mulighed for at få 'Nak & Æd' på skoleskemaet, og det har indtil videre været en succes.

- De er bare på. Jeg er overrasket over, hvor lidt kræsne de er. De piller æg og æggeblommer ud af høns. Æggene ligger jo inde i maven, og det tilbereder de gladeligt. Der bliver spist op hver gang, griner Jakob Warming.

Må ikke selv skyde

Eleverne må ikke selv skyde dyrene, men faget lægger sig alligevel tæt op af tv-programmet.

- Det adskiller sig lidt, men som udgangspunkt handler det om, at vi har et dyr, vi skal jage, fastslår Jakob Warming.

- Og hvis det for eksempel er fasaner, lærer vi noget om, hvad fasanen er. Vi må ikke skyde, men så får vi dem leveret af jægere.

Eleverne får dog også selv lov at prøve at 'nakke' nogle af dyrene.

- Vi skulle selv have hovedet af en høne, men det er de med på. Der er to piger og 13 drenge på holdet, og pigerne går også bare til den. Det har de ikke noget problem med, siger Jakob Warming.

Eleverne prøver også at fiske, og blandt andet har de selv fanget og tilberedt regnbueørreder.

- Da jeg selv var dreng, fiskede man, men det har mange børn ikke lært - hvordan man fisker, går på jagt, nedlægger og tilbereder.

Faget foregår i samarbejde med lokale fiskeforeninger og jagtforeninger. Udover at jage og lave mad, får eleverne også lov at prøve kræfter med friluftsliv. Blandt andet har de over flere uger bygget deres egen lejr.

