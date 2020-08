Nyt tiltag fra DR

DR har på et pressemøde fortalt, at de som noget helt nyt nu vil til at lave fjernsyn til de allermindste.

Tiltaget har endnu ikke noget navn, men skal efter planen gå i luften næste år.

Indtil videre har mediegigantens børneindhold været delt op i to kategorier - 'Ramasjang' til de tre til otte-årige og 'Ultra' til de ni til 14-årige - men i fremtiden vil børn fra et til tre år også kunne se med.

- Det er en ny målgruppe, og det kræver seriøsitet. Derfor arbejder vi sammen med fagfolk. De helt små har allerede et medieforbrug, og nu skal det besvares med et seriøst alternativ, siger chefen for DR’s børnebrands Morten Skov Hansen

DR vil fremover gå målrettet efter de helt unge.

Ambitionen er ikke at få de helt småt til at bruge mere tid bag skærmen, men at få dem væk fra eksempelvis YouTube, oplyses det.

- Vi har ikke nogen ambition om, at børn mellem et og tre samlet set skal bruge mere tid på medieforbrug. Vores ambition går derfor på, hvad de ser, og ikke hvor meget de ser, siger Morten Skov Hansen til Mediawatch.

Ifølge Mediawatch arbejdes der for tiden arbejdes på navn og indhold til det nye børneunivers. Det vil blive lanceret i løbet af 2021, men en præcis lanceringsdato er ikke på plads.