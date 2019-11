'Øen'-deltager åbner op: - Ville ikke ønske det for min værste fjende

I aftenens afsnit af 'Øen – en ny begyndelse' kom vi lidt tættere på 28-årige Rikke Juul Bojko, der fortalte, at hun var blevet mobbet gennem det meste af folkeskoletiden.

Hun havde dog efter de mange hårde år besluttet sig for at følge sin mors råd om at forsøge at se positivt på det, fremfor at lade det ødelægge sig.

Overfor Ekstra Bladet fortæller Rikke dog, at de mange år som mobbeoffer bestemt har haft betydning for hendes liv.

- Jeg havde i lang tid efter folkeskolen svært ved at få tillid til folk, fordi jeg tænkte: 'Hvorfor vil de være venner med mig?'. Jeg havde jo aldrig haft venner før.

- Der gik mange år, før det gik bedre med tilliden, da jeg fandt ud af, at de gerne ville mig, og at jeg havde masser at byde på. Jeg er dog stadigvæk forsigtig i forhold til, hvem jeg hænger ud med, men jeg har ikke længere tillidsproblemerne, fortæller Rikke.

- Traumet kommer da stadig op i mig engang imellem i forhold til, hvad det er, jeg har oplevet, også fordi jeg var så langt nede på et tidspunkt, fortsætter hun.

Se også: Afslører vanvittig detalje: Det så du (heldigvis) ikke på tv

Blevet stærkere

Heldigvis har Rikke også taget et par positive ting med sig fra den svære tid.

- Blandt andet har jeg fået et særligt godt forhold til mine forældre og søskende, og så er jeg helt sikkert blevet stærkere af det.

- Jeg er lykkelig for, at jeg er den positive og fornuftige pige, jeg er i dag, men om det er på grund af mine oplevelser, det er jo svært at sige, men det har selvfølgelig givet mig noget styrke, fortæller hun, men fortsætter så:

- Jeg er dog slet ikke i tvivl om, at jeg gerne ville have været det foruden. Jeg ville da ønske, at det havde været anderledes og ikke ønske det for min værste fjende.

- Det var jo både fysiske overfald, og så lukkede de mig ude, hvilket var hårdt psykisk. Heldigvis har jeg fantastiske veninder i dag, men det er da stadig noget, der sidder i mig i dag.

’Øen’-deltageren fortæller, at hun flere gange har mødt nogle af dem, der har mobbet hende i folkeskolen, men aldrig har hun fået en undskyldning.

- Jeg kan godt mærke, når jeg møder dem, at jeg ikke har brug for at sludre om fortiden, for jeg har ikke noget positivt at sige om det. Jeg har dog heller ikke brug for, at de siger undskyld, for det vil alligevel ikke ændre på noget. Jeg ser bare fremad i dag, og jeg er glad for mit liv, slår hun fast.

Se også: Kan du se ligheden: Ny DR-vært er bror til kendt tv-læge

Handelsskolen blev afgørende

I mange år kæmpede Rikke en brav kamp om at komme ud af sin rolle som mobbeoffer, men selvom hun fik hjælp af både forældre, søskende og lærere, var opgaven umulig.

- Jeg var den eneste i klassen, der var buttet, havde rødt hår og fregner, og derudover var jeg en pige, som var ret meget oppe at køre meget af tiden, og jeg kunne godt have raserianfald.

- Når man først er blevet mobbeoffer, er det virkelig svært at komme ud af. Vi prøvede jo virkelig at ændre på det, men det var bare umuligt at komme ud af at være i rollen som 'det nemme offer' og 'den svage'. Så det var rigtig hårdt, fortæller Rikke og uddyber:

- Vi snakkede om i mange år, om jeg skulle starte på en anden skole, men så var diskussionen, om det bare ville blive det samme. Også fordi det jo er svært at være den nye i klassen.

- Det er svært at sige, om det havde været det rigtige valg at skifte skole, men det finder man aldrig ud af.

Heldigvis ændrede det hele sig helt af sig selv, da Rikke blev færdig med folkeskolen.

- Så snart jeg gik ud af 9. klasse og lagde hele folkeskolelivet bag mig, var der jo ingenting.

- Jeg startede på handelsskolen og fik venner med det samme, og det var med til at fortælle mig, at det ikke kun var mig selv, der var problemet, for jeg kunne jo sagtens få venner og ikke være den, der blev mobbet, lyder det fra Rikke.

- Det er jo svært at vide, om det var, fordi folk var blevet ældre, eller hvad der lige gjorde, at det hele bare ændrede sig, men lige siden er jeg aldrig blevet mobbet, hvilket er rigtig dejligt, afslutter hun.

Se ’Øen – en ny begyndelse’ torsdage klokken 20.00 på DR1.

Se også: Kæmpe profil om nyt 'Robinson': - For hårdt for mig