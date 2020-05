Oh Land afslører kønnet

'X Factor'-dommeren Oh Land troppede fredag aften op med en noget større mave, end vi er vant til at se.

Den højgravide dommer nedkommer med sit andet barn til sommer, og hidtil har hun ikke været meget for at afsløre for mange detaljer. Men efter fredagens semifinale åbnede hun op for godteposen og løftede sløret.

- Det er en dreng. Jeg synes, det er vildt, for jeg har en dreng i forvejen, og jeg elsker drenge. De er for sindssyge. De har masser af energi, masser af overmod og alligevel total følsomhed, som jeg elsker, siger Oh Land og fortsætter med et grin:

- Jeg må indrømme, at jeg havde købt en lyserød hue, men den må han få på alligevel.

Oh Land har som den eneste dommer ikke en deltager med i finalen, der afvikles over to dage i næste uge. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Ingen tv-fødsel

Selv om hun gerne vil fortælle barnets køn, så er hun ikke for meget for at fortælle, hvornår hun har termin.

- Jeg er langt henne, men heldigvis ikke så langt henne, at jeg kommer til at føde på live-tv, siger hun med et glimt i øjet og tilføjer kækt:

- Jeg vil i hvert fald klemme ballerne sammen.

Generne for graviditeten kunne hun mærke aftenen igennem. Blandt andet var hun utroligt sulten under liveshowet - og er det stadigvæk efter programmet, da hun møder pressen.

- Jeg er virkelig sulten. Jeg er meget sulten. Jeg kunne godt finde på at spise den der, siger hun og kigger på vindhætten, der sidder på Ekstra Bladets mikrofon.

Et mirakel

Hun fortsætter om livet som højgravid tv-dommer:

- Det var anderledes. Der er nogle lavpraktiske ting som at sidde ned i lang tid. Det bliver altså hårdt, fordi det hele bliver presset rundt (peger på maven, red.). Jeg bliver sulten, tørstig og jeg er hormonel. Jeg har slet ikke grædt i aften, og det er et mirakel, smiler hun.

I finalen må Oh Land for andet år i træk konstatere, at hun ikke har en deltager med, når afgørelsen skal findes. I stedet har Thomas Blachman tre, Emil Wismann, Mathilde Caffey og Alma Agger, mens Ankerstjerne byder ind med Smokey Eyes.