Oh Land hyrer kæresten til 'X Factor'

Oh Land havde ikke lyst til at tale så meget om kæresten, Adi Zukanović, men hun afslørede dog, at han bliver en del af hendes faste hold i 'X Factor'

Det bliver Oh Lands nærmeste, der skal hjælpe hende frem mod sejren i 'X Factor', der for alvor begynder med det første liveshow på fredag.

Da Ekstra Bladet mødte den kønne sangerinde, hvis borgerlige navn er Nanna Øland Fabricius, på et pressemøde onsdag, fortalte hun om det team, der skal hjælpe hende.

- Vi får allesammen lov til at hyre et team til at hjælpe med deltagerne. Der hyrer vi en stylist, en vokaltræner og en medproducer til at lave tracks. Der har jeg hyret min søster, min gode veninde og Adi, fortalte hun.

'X Factor'-dommerens kæreste hedder Adi Zukanović, og han er ligesom Oh Land selv en anerkendt musiker. Han var pianist, da Mette Lindberg afholdt bootcamp for et par år siden, og han var atter på plads ved kærestens side under hendes bootcamp, hvor hun valgte sine tre grupper.

Oh Land på pressemødet. Foto: Mogens Flindt

'Det kører skide godt'

I en skriftlig kommentar til Ekstra Bladet har holdet bag 'X Factor' tidligere forklaret, at Zukanović og Oh Land har samarbejdet ad flere omgange. Her lød det også, at han har optrådt sammen med hende på scener rundt omkring i Danmark. Hun var dog ikke meget for at fortælle om forholdet på pressemødet onsdag.

- Status er, at det kører skidegodt, grinede hun.

- Hvad faldt du for ved ham?

- Det gider jeg faktisk ikke at snakke om lige nu. Jeg vil gerne tale om mine deltagere og 'X Factor', lød det bestemt.

Sammen med søsteren, den gode veninde og Adi Zukanović skal Oh Land nu forsøge at vinde programmet. Her er gruppen med Sønderborg-gangsterne Bea og Maria nok det bedste bud.

De har opnået stor opmærksomhed, og deres video fra '5 Chair Challenge', hvor de rappede Nicki Minajs sang 'Anaconda', er gået viralt på YouTube med foreløbig knap 2,2 millioner visninger.

- Det startede ikke med kun kærlighed. Det startede med meget skepsis og meget negativ opmærksomhed, men det er så heldigvis blevet til positiv opmærksomhed, for det fortjener de virkelig, sagde en forventningsfuld Oh Land.

Der kan være en frygt for, om de også kan andet end at rappe, men den frygt deler Oh Land ikke.

- Det må vi finde ud af, men de kan i hvert fald rappe rigtig, rigtig godt, og det er ikke det letteste i verden. De har også en udstråling og en musikalitet, som er meget, meget stærk. De er ikke trænede sangere, men de har musikalitet på alle mulige andre områder, fastslog hun.

Hvordan det går deltagerne i 'X Factor' kan fremover ses live hver fredag på TV2.