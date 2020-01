Oh Land i kæmpe bommert: Det så du ikke på tv

'X Factor'-dommeren Nanna 'Oh Land' Fabricius var i store vanskeligheder, da hun lørdag aften skulle afvikle 'Five chair challenge' for sine voksne solister.

Ikke nok med at hun ragede alvorligt uklar med deltageren Michael Dandanell, da hun bad ham synge Kim Larsen og efterfølgende afbrød ham, fordi han lød for meget som Kim Larsen. Hun formåede også undervejs at tildele Danielle Ravn en stol, der betød at John Obhasa P. Clausen måtte forlade programmet.

Det fik både meddommere, konkurrenter og publikum til at sidde målløse tilbage, inden buh-råbene tog over. Her vaklede Oh Land, der meddelte Cecilia og Gertrud, at én af dem måtte forlade programmet i stedet. Men efter en kort meningsudveksling med Gertrud faldt valget så pludselig på Danielle, der på rekordtid måtte afgive sin nyvundne stol, så John kunne komme tilbage.

- Det var meget, meget forvirrende, og jeg forstod ikke min dommers handling overhovedet. Jeg havde ikke fået den mindste smule kritik, hverken fra hende eller hendes meddommere, og alligevel ryger jeg ud som den første, efter alle stolene er fyldt ud, siger John Obhasa P. Clausen til Ekstra Bladet.

Da han blev bedt om at vende tilbage til scenen, kom han i konflikt med sig selv.

- Jeg blev måske en lille smule forarget over hendes valg, så jeg tænkte, at det hele kunne være lige meget, siger John Obhasa P. Clausen, der fortæller, at ikke alt skete, som man så på tv.

- På skærmene backstage kunne jeg jo se, at hendes hjælpere var inde og hviske hende i øret. Jeg tror ikke, det var hendes egen beslutning at lade mig komme tilbage, men jeg ville gerne fortsætte det her - også velvidende om, at det ikke var min dommers egen beslutning at hente mig ind igen

Hvordan har du det med at have en mentor, der er så dårlig til at træffe beslutninger. Hun ombestemte sig jo også i tilfældet med Gertrud?

- Ja, det er jo lige det. I forhold til de dårlige beslutninger gjorde det bare, at jeg følte, jeg stod på usikker grund til bootcampen. Jeg tror, jeg fik chancen, fordi hun godt kunne se, at hvis hun havde stået fast, ville der have været rigtig dårlig stemning omkring hende, forklarer han.

John måtte opleve først at miste sin stol, hvorefter han fik den igen. Han er overbevist om, at det ikke var Oh Lands eget valg. Foto: Lasse Lagoni/TV2

Det var mærkeligt

Danielle Ravn var også offer for Oh Lands ubeslutsomhed, da hun måtte afgive sin stol igen, uden at en ny deltager havde nået at indtage scenen. Hun fortæller, at hun følte, det gik godt, da hun sang foran dommerne, men at Oh Land ikke har haft den store fidus til hende.

- Jeg synes, det var mærkeligt, at Johns stol blev min. Han var en darling, og han klarede det rigtig godt. Det var mærkeligt, at hun smed ham ud, jeg synes, hun skulle have valgt en anden, men hun skal kunne se visionen i det, forklarer hun.

Da hun indtog Johns stol buhede publikum, og salen kogte. Det var ikke en rar oplevelse.

- Det er ubehageligt at sidde og være uønsket. Publikum bliver opfordret til, at de skal råbe nummeret på den stol, der skal ud, og når man bliver formindsket til et stolenummer, er det ikke rart. Så det synes jeg faktisk er lidt grimt. Jeg var forberedt på det, men det er specielt, at nogen råber nummeret på den stol, man sidder på, siger Danielle Ravn og understreger endnu engang, at hun ikke havde det dårligt med, at John kom tilbage i programmet.

- John skulle slet ikke have været ude. Han er mega dygtig, og han har absolut gehør. Han er mega dygtig og spiller hele tiden, siger hun.

Danielle kalder det ubehageligt, da hun sad på stolen under optrinnet. Foto: Lasse Lagoni/TV2

Oh Land: Måtte rette min fejl

I orkanens øje stod Nanna 'Oh Land' Fabricius, der blev beskudt fra alle sider og altså også endte med at gøre sin beslutning om. I en mail fortæller hun om lørdagens drama.

'Det er et afgørende øjeblik og vigtigt, at man får taget de rigtige valg i sidste ende - også selv om det betyder, at man må rette op på nogle fejl. Det var bestemt et kæmpe pres og utroligt heftigt at sidde i den situation, men jeg landede ultimativt det rigtige sted, og jeg er glad for, at jeg også lod min tvivl komme mig til gode.'

Hun kan godt ærgre sig på Danielles vegne.

'Det var jeg selvfølgelig ked af på hendes vegne. Jeg gav hende en stol for hendes indsats og udvikling. Men som jeg også sagde, måtte jeg huske det overordnede billede og holde fast i de deltagere, jeg føler, jeg har en tydelig vision med.'

I næste uges 'X Factor' er det Thomas Blachman der indtager pladsen i fokus, når de fem pladser til programmets unge artister skal uddeles.