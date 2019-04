Oh Land klapper i om 'X Factor'-kæreste

Oh Land er ikke meget for at fortæller detaljer om sin nye kæreste

I december sidste år kom det frem, at Oh Land har fundet kærligheden igen efter skilsmissen fra sin tidligere ægtemand, Eske Kath.

I den forbindelse bekræftede hun over for Ekstra Bladet, at hun havde kastet sin kærlighed på musikeren Adi Zukanovic.

De to har tidligere arbejdet sammen, og Adi Zukanovic har under årets 'X Factor' ligeledes været en del af Oh Lands team og hjulpet hende i arbejdet med hendes grupper.

Netop det samarbejde har den 33-årige sangerinde været yderst glad for.

Det fortalte hun, da Ekstra Bladet mødte hende til pressemøde onsdag eftermiddag forud for fredagens 'X Factor'-finale i Forum Horsens.

Her var hun dog ikke meget for at afsløre flere detaljer om sit forhold til Adi Zukanovic.

Oh Land ville dog gerne sætte et par ord på, hvordan det har været at arbejde sammen med kæresten i 'X Factor'.

- Det er ikke noget problem overhovedet. Det er meget naturligt, i og med at vi begge to arbejder med musik. Han var det naturlige valg til at løse nogle af de produktionsmæssige og idémæssige ting, der skulle laves i forhold til grupperne. Så det har været super fedt faktisk, sagde Oh Land til Ekstra Bladet.

På fredag bliver det afgjort, om det bliver en af Ankerstjernes solister, Live og Benjamin, eller Blachmans solist, Kristian Kjærlund, der løber med sejren i 'X Factor'. Foto: Mogens Flindt

Ikke flyttet sammen

Ifølge Oh Land har parret dog alligevel haft tid til at se hinanden ud over 'X Factor'. Det hele har derfor ikke gået op i arbejde.

- Jeg arbejder generelt altid på 20 ting på en gang. Sådan fungerer min hjerne. Jeg er virkelig kreativ, og jeg multitasker konstant, lød det kortfattet fra Oh Land, der understregede, at parret endnu ikke bor sammen.

- Vi bor ikke sammen. Men vi er ikke blevet trætte af hinanden (på grund af arbejdet med 'X Factor', red.), lyder det fra 'X Factor'-dommeren.

Fra sit ægteskab med Eske Kath har Oh Land sønnen Svend på tre år. Selvom hun har haft travlt med 'X Factor', har han haft højeste prioritet, og der har derfor været masser af tid til mor og søn-tid.

- Jeg har været meget hardcore med alt det, der vedrører min søn. Jeg henter ham aldrig senere end 14.30. Så når jeg har muligheden for at have så meget tid med ham som muligt, så har jeg det også, lyder det fra Oh Land.

- Hvordan har din søn taget imod din nye kæreste?

- Det må du ikke spørge om. Det er en privat sag, sagde Oh Land bestemt og indikerede, at hun nu havde fået nok af at tale om sit privatliv.

Hård skilsmisse

Oh Land og kunstneren Eske Kath blev gift i 2013, men i 2017 blev det offentligt kendt, at de havde valgt at blive skilt og var flyttet hver for sig.

Den 33-årige sangerinde har efterfølgende fortalt åbent i et interview med Alt for damerne, at hun har haft det svært efter skilsmissen, og at det har taget lang tid for hende at komme sig over.

- Det sidste år har været virkelig udfordrende. Jeg har følt, at jeg har skullet rekonstruere min virkelighed efter skilsmissen. Samle puslespillet på ny. Brikkerne passede næsten, men ikke helt, og nu skal jeg så samle det én brik ad gangen igen, og det er jeg i gang med. Det er en lang proces, for vi var sammen længe. For alle, der gennemgår en skilsmisse - om det har været frivilligt eller ufrivilligt - et det en kæmpe sorg, at illusionen om den perfekte familie ikke holdt. Et brud er altid skidehårdt, men når der er et barn involveret, så er det en helt anden skyldfølelse, som det kan tage rigtig lang tid at bearbejde, sagde hun i interviewet.

I dag er hun dog kommet så godt over skilsmissen, at hun har haft mod til at finde kærligheden på ny.

Fredag aften kan du se den store 'X Factor'-finale live fra Forum i Horsens kl. 20.00 på TV2. Her skal Ankerstjernes finalister Live og Benjamin og Blachmans Kristian Kjærlund dyste om at kunne kalde sig vinder af 'X Factor' 2019.

