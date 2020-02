Omgivet af kvinder: Kæmpe succes-program kommer til Danmark

En dansk version af 'verdens største kærlighedsformat' rammer Danmark til sommer.

Det skriver TV2 i en pressemeddelelse.

TV2 søger deltagere til den danske udgave af det amerikanske succesprogrammet 'The Bachelor', så hvis man er klar til at finde kærligheden, så kan man tilmelde sig programmet nu.

Programmet omhandler en single mand, som er klar til at møde sit livs kærlighed blandt 20 kvinder. Og det får han så mulighed for i TV2 Plays nyeste realityprogram, der foregår i luksuriøse og romantiske omgivelser.

Her skal 'bacheloren' (på dansk: ungkarlen) date en masse nøje udvalgte kvinder, men vigtigst, så skal han være klar til et seriøst forhold.

- Vi ser det allerede i dag med programmer som ’Landmand søger kærlighed’, ’Hjem til gården’, ’Nybyggerne’ og ’Date mig nøgen’, og med en stærk og veldefineret konkurrencemotor kan ’The Bachelor’ det samme, fortæller Sune Roland Jensen, indholdschef for TV 2 PLAY og TV 2 ZULU.

- Når vi samtidig har at gøre med en af verdens helt store realitysucceser, tør vi godt drømme stort og tro på, at en dansk version kan ramme plet hos vores streamere på TV 2 PLAY, fortæller Sune Roland Jensen.

Omgivet af kvinder

Bacheloren skal udvælge den eneste ene blandt de 20 nøje udvalgte kvinder. Og man skal ikke vente i længsel på hvert afsnit, det kommer nemlig til at køre fire gang om ugen.

- Intet er som bekendt større end kærligheden, og vi går all in og sender hele fire programmer om ugen i otte uger, så vi giver rig mulighed for at dykke ned i de største og stærkeste følelser, der findes, fortæller Sune Roland Jensen.

Det bliver med en bred vifte af kvinder, hvis det står til redaktøren. Kvinderne bliver først udvalgt, når de har fundet den perfekte mand.

- Vi har valgt, at kvinderne faktisk helst skal have lov til at se manden først. Så de ved, om det er noget, de forhåbentlig kan blive forelsket i. Vi har ikke nogen krav til kvinderne. Vi vil gerne have, at det går op i en højere enhed. Både hos manden men også hos kvinderne, fortæller redaktør på programmet Thomas Richardt Strøbech til Ekstra Bladet.

Programmets kerne er kærlighed og forelskelse, og det kommer man til at følge på godt og ondt. Hvordan det opstår og udvikler sig. Og som prikken over i'et, ender ungkarlen med sin udkårne.

En smuttur til foråret

Optagelserne til programmet varer fem uger og kommer til at finde sted i udlandet til foråret. Hvor turen går hen er endnu ikke helt på plads.

- Det bliver varmere end her i Danmark, men stadig et sted i Europa, fortæller Thomas Richardt Strøbech.

Men for at komme af sted, skal man opfylde nogle krav om blandt andet alder. TV2 er på udkig efter en charmerende mand mellem 25-35 år, som er et godt sted i sit liv.

Det betyder, ifølge opslaget, at han skal være moderne med gode værdier. Han skal være åben og snaksagelig. Tilmed skal man turde vise følelser på TV.

Han behøver ikke at være rig - 'og kan lige så godt være snedker som direktør', skriver TV2.