Optager trods corona

Coronakrisen giver ikke bare os danskere et trist tv-forår med aflyste og udsatte tv-programmer.

Også efterårets programmer bliver i høj grad påvirket af den krise, som store dele af verden lige nu befinder sig i.

TV2 kan ikke sende 'X Factor', Eurovision Song Contest er aflyst i år, og TV3 har allerede meddelt, at de ikke kan sende folk afsted til 'Robinson Ekspeditionen'.

Til gengæld er optagelserne af den kommende sæson af 'Forsidefruer' fortsat i fuld gang - i hvert fald efter omstændighederne.

- Fruerne kan jo ikke samles, og selvfølgelig er der nogle ting, vi ikke kan lave, men vi optager stadig, siger Janni Ree til Ekstra Bladet.

Hun fortæller, at hun og Karsten har haft besøg af en enkelt kameramand, som filmer hjemme hos dem i Vedbæk.

- Men alt foregår på afspritte og på afstand. Normalt får man sat mikrofoner på af produktionen, men så tæt må vi ikke komme på hinanden. Så der bliver lagt afsprittede mikrofoner, som vi selv skal tage på, siger hun.

Så længe det kan lade sig gøre at optage, fortsætter 'Forsidefruerne' med at arbejde.

- Men tingene ændrer sig jo lynhurtigt for tiden, så jeg ved ikke, om vi kan blive ved, siger Janni Ree, der sammen med sin Karsten holder sig hjemme for at undgå smitte.

- Jeg synes godt, at man kunne udstede udgangsforbud i Danmark, som man har gjort i flere andre lande i Europa. Hvis det er det, der skal til, så gør det og lad os få det corona overstået, så vi kan vende tilbage til vores hverdag, siger hun.

TV3 bekræfter overfor Ekstra Bladet, at føljetonen om Janni, Amalie, Tina og de andre 'Forsidefruer' fortsat bliver filmet.

'Det er korrekt, at vi fortsat optager 'Forsidefruer' på en måde, der lader sig gøre ved overholdelse af samtlige af myndighedernes retningslinjer forbundet med coronavirus. Det betyder blandt andet, at vi kun optager med fruerne én og én; at der er kun en enkelt kameramand tilstede; afspritning af samtlige mikrofoner; ingen personkontakt og god afstand under optagelserne. Vi følger naturligvis situationen med coronavirus meget tæt og tilpasser os løbende til de retningslinjer, myndighederne fremsætter,' er meldingen i en mail fra Mette Barnes, der er Head of Communications i NENT Group i Danmark.