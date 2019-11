Oscar Bjerrehuus: Smider ikke tøjet som far

At flashe bar hud under 'Vild med dans' er ikke en sag for Oscar Bjerrehuus

Æblet falder ikke langt fra stammen, men skal man tro Oscar Bjerrehuus er han eksemplet på det modsatte.

Hans far, Oliver Bjerrehuus, smed nemlig kludene under en radioudsendelse for ganske nylig, men det er ikke et trick, unge Bjerrehuus har tænkt sig at efterligne. Tværtimod.

Oscar og Asta dansede rumba under fredagens Vild med dans. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

- Jamen min far er jo min far, og jeg forsøger bare at være mig. Jeg kommer simpelthen ikke til at smide noget tøj under 'Vild med dans', fortæller den 18-årige til Ekstra Bladet.

Hvor går din grænse for, hvor meget hud du vil flashe under 'Vild med dans'? Der sidder jo en masse unge kvinder og håber på det.

- Jeg tror ikke engang, at jeg må smide så lidt som sokkerne. Det er imod reglerne. Nej, det er ikke en ting, jeg vil gøre brug af, siger Oscar Bjerrehuus.

Oscar Bjerrehuus sikrede sig en plads i næste omgang af 'Vild med dans' med sin dansepartner Asta Björk. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scandpix

Tror du ikke mange ville blive glade, hvis du bare smed lidt?

- Ej det lader jeg Asta, og de kvindelige dansere om.

Den 18-årige model fortæller til Ekstra Bladet, at mange unge kvinder tager kontakt til ham over sociale medier. Han har dog ikke lige tiden til at få svaret dem alle:

- Oftest har jeg ikke engang åbnet beskederne, siger han.