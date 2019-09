Overraskende afslutning i 'Vild med dans'

Så sluttede festen.

Skuespiller Marie Bach Hansen og Martin Parnov Reichhardt røg fredag aften ud af 'Vild med dans'.

Det kom som en overraskelse, da Marie Bach Hansen røg ud. Foto: Mogens Flindt.

- Det har været en vild og fantastisk oplevelse at være med og især at møde Martin, lyder det med en trist mine fra Marie Bach Hansen.

Nedsmeltning for åben skærm: - Det gik helt galt

Det skete efter en nervepirrende omdans mod bordtennisstjernen Michael Maze og Mie Moltke.

Det blev en meget overraskende og chokerende afslutning på deres 'Vild med dans'-tid. Danseparret havde fået masser af point og ros fra dommerne undervejs.



Denne gang havde de således fået 22 point og sidste uge blev deres dans kaldt for 'noget af det bedste' Jens Werner havde set på så kort tid.

Men det var ikke nok til at drage videre i 'Vild med dans'. For det er som bekendt danskernes vurdering, der i sidste ende er afgørende.





Stillingen i tredje runde af 'Vild med dans' 1. Jakob & Silas: 26

2. Birgit & Frederik: 13

3. Christopher & Karina: 16

4. Umut & Jenna: 12

5. Marie & Martin: 22

6. Michael & Mie: 19

7. Oscar & Asta: 21

8. Neel & Michael: 27

9. Mikkel & Mille: 23

10. Coco & Morten: 24

11. Pixi & Thomas: 22

Se også: - Værste jeg nogensinde har prøvet