Overraskende comeback: Derfor trak hun stikket

Tilbage i 2013 deltog danser Malene Østergaard senest i 'Vild med dans' på TV2.

Siden vendte den i dag 31-årige danser dog danseprogrammet ryggen og rejste i stedet mod USA og Los Angeles, hvor hun bosatte sig med sin kæreste og siden fik to børn.

Men nu er hun atter hjemvendt til Danmark og klar til endnu en omgang 'Vild med dans' på dansk tv - i denne omgang sammen med den tidligere håndboldstjerne Lars Krogh Jeppesen.

I Los Angeles har Østergaard dog bestemt ikke ligget på den lade side. Her har hun nemlig blandt andet medvirket i musikvideoer sammen med Jennifer Lopez, mens hun ligeledes har stillet op i det amerikanske danseprogram 'So You Think You Can Dance'.

Den erfaring håber hun, at hun kan nyde godt af, når hun igen skal være med i 'Vild med dans' på TV2.

- Jeg har været i Californien og lavet tv-shows, danseshows, liveshows og andre ting. Det har været superfedt. Jeg har været derovre for at dygtiggøre mig, men selvfølgelig også for at få noget på cv'et, siger hun, da Ekstra Bladet møder hende og Lars Krogh Jeppesen til pressemøde forud for 'Vild med dans'.

- Jeg håber selvfølgelig, at jeg kan bruge de erfaringer. Jeg har i hvert fald en fyldt rygsæk nu, og jeg ser tingene på en anden måde end tidligere.

Her ses Malene Østergaard på 'Vild med dans'-scenen sammen med Thomas Ernst. Foto: Mogens Flindt

Malene Østergaard er for nylig flyttet til Danmark og er meget lykkelig for, at hun derfor igen kan være en del af 'Vild med dans'.

- Det er dejligt at komme hjem til det her og få lov til at skabe noget. Jeg har fået to små børn, så jeg har haft stikket trukket i et par år, så nu kan jeg også godt mærke, at det bobler lidt, og at jeg virkelig er klar til det igen og til at være kreativ, og så var det jo bare perfekt timing, at det lige passede med 'Vild med dans'.

Savner menneskerne

Malene Østegaard fortæller, at hun især glæder sig til at vende tilbage til sine 'Vild med dans'-kolleger og hele produktionsholdet.

- Showet er skønt, og jeg har især glædet mig til at komme tilbage til alle menneskerne og produktionen. Det er teamwork, og jeg kan virkelig godt lide at være en del af det større teamwork, som man ikke ser på skærmen. Det er det, jeg rigtig godt kan lide ved det. Det er jo en kæmpe stjerne-diamant at få lov til at stå der og få lov til at være prikken over i'et for dem, der står og laver puslespillet. Det synes jeg er rigtig fedt.

Hun er dog indstillet på, at hun igen skal vinde en tillid hos seerne, efter hun har været væk så længe.

- Jeg glæder mig. Jeg forventer slet ikke, at folk kan huske mig. Nu er jeg jo også blevet lidt ældre, og så kan det jo være, at der er nogle andre, der synes, at jeg er spændende. Men for mig er det ikke det, jeg går op i. Det handler mere om at få lov til at være i det kreative og skabe noget og have det sjovt og være til stede i det. Så håber man da bare, at der er nogen, der synes, det er sjovt.