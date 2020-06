Overraskende: Her optages knaldeprogrammet

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger bliver det Roskilde, der danner ramme om den femte sæson af 'Ex on the Beach'

Discovery Networks Danmark havde torsdag glædelige nyheder til de seere, der glæder sig til en ny sæson af 'Ex on the Beach', men der var dårlige nyheder til deltagerne i sæson fem, hvis de havde drømt om en tur til luksuriøse omgivelser i udlandet.

I en pressemeddelelse forlød det, at produktionen har fundet 'den ultimative location i Danmark, hvor den danske sommer nu kommer til at skabe de perfekte rammer for den nye sæson.'

'Jeg vil godt garantere, at sæson fem som minimum kommer til at overraske og underholde på samme niveau som de foregående år, på trods af at vi ikke kommer til at se palmer og kilometer lange sandstrande,' sagde programdirektør Pil Gundelach Brandstrup i pressemeddelelsen.

Camilla Thoby var en af de store profiler i den seneste sæson - indtil hun måtte forlade stedet. Foto: Janus Nielsen

Fra strand til fjord

Discovery Networks oplyser til Ekstra Bladet, at der er flere lokationer i spil til den kommende sæson, men man vil endnu ikke afsløre, hvor optagelserne skal finde sted.

Ifølge avisens oplysninger er der dog én lokation, der går igen og igen forud for sæsonen, og flere kilder oplyser til Ekstra Bladet, at den danske udgave efter planen skal afvikles i Roskilde. Om skiftet betyder, at programmet ændrer navn til 'Ex on the Fjord' vides ikke.

Beboere i domkirkebyen behøver dog ikke frygte, at deres by nu omvendes til en langvarig fest, da deltagerne som en del af konceptet er spærret inde i en villa og kun forlader deres naturlige habitat ved de obligatoriske ture til stranden for at hente nye deltagere.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger finder optagelserne allerede sted i august og vil byde på flere gengangere, end man normalt ser i programmet, uden at det dog bliver en sæson kun med gamle kendinge.

Discovery Networks Danmark oplyser, at man ikke kan bekræfte lokationen endnu.

Asbjørn 'Tyren' Nielsen kunne være et godt bud på en af dem, der får et gensyn i programmet. Foto: Janus Nielsen

Foden på gaspedalen

'Ex on the Beach' skulle være filmet i udlandet i maj, men blev udskudt grundet coronavirussen og nedlukningen af diverse lande. Hos produktionen tager man den dog ikke med ro, selvom man nu snart er klar til femte sæson.

Man har i stedet sat foden på gaspedalen og vil allerede søge deltagere til en sjette sæson i indeværende år. Den sæson skal optages i udlandet, hvis alt går efter planen.

'Når verden igen åbner op, og myndighederne tillader det, vender ’Ex on the Beach’ tilbage under vanlige eksotiske himmelstrøg,' lød det i sidste uge i en pressemeddelelse.

I første omgang venter der dog en femte sæson, hvor deltagerne - og folkene bag - må krydse fingre for, at den danske sommer ikke byder på alt for meget kulde og regn. Sæsonen bliver sendt i løbet af efteråret.

