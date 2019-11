Overraskende udmelding: Derfor brød hun sammen på direkte tv

Bubber afslører: Har gjort barnepigen gravid

Det var en dybt berørt Marianne Eihilt, der mødte seerne i fredagens store 'Vild med dans'-finale.

Da vinderparret, Jakob Fauerby og Silas Holst, havde danset deres sidste trin og skulle have kritik fra dommerne i deres freestyle, brød hun fuldstændig sammen.

Man kunne fristes til at tro, at hun var påvirket af parrets følelsesladede optræden, men det var ikke tilfældet.

- Det er, fordi det her er en kæmpe rejse at være med i, og det har det også været for mig som dommer, men det har det specielt været for parrene, som dansede, forklarer hun, da Ekstra Bladet spørger ind til tårerne umiddelbart efter showet.

- Det er meget, meget hårdt og intenst, og man er virkelig i fokus. Det betyder også, at der er et meget stort pres, og når sådan noget slutter, så har jeg svært ved det. Jeg har altid svært ved at tage afsked med noget. Jeg er sindssygt dårlig til det.

Jens Werner var heldigvis klar med en støttende hånd. Foto: Ernst van Norde

'Gik lige i hjertet'

2019 kan både blive Marianne Eihilts første og sidste år som dommer i programmet, da Britt Bendixen muligvis vender tilbage til tjansen næste år.

Det var derfor også et personligt kapitel, der muligvis sluttede for den nyslåede dommer.

- Det handler også lidt om, at jeg har haft et virkeligt godt efterår. Jeg er blevet taget så godt imod (som dommer i 'Vild med dans', red.), og jeg har også altid drømt om at sidde i den stol. Det sluttede jo også lige i det øjeblik, så det var bare det hele, der gik lige i hjertet på mig, fortæller hun.

Marianne Eihilt trøster sig dog med, at det efter hendes mening var det rigtige par, der vandt årets kokurrence.

- Jeg synes, det var en værdig vinder. Alle tre kunne egentlig have vundet. Det var tre sindssygt gode par, men jeg synes, at når jeg kigger på hele sæsonen, var Silas og Jakob de rigtige vindere.

