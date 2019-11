Overraskende udmelding: Nu reagerer de på exit

Fredag aften trak Oscar Bjerrehuus det korteste strå, da han og partneren Asta Björk blev stemt ud i 'Vild med dans' lige inden den store finale i Forum Horsens.

Alligevel var parret - noget overraskende - lutter smil, da Ekstra Bladet møder dem kort efter afgørelsen.

- Jeg er bare mega stolt af, at vi er nået så langt, som vi er. Jeg har simpelthen haft sådan en positiv oplevelse med det, så det er simpelthen kun positivt, lyder det fra Oscar Bjerrehuus.

Færdig i 'Vild med dans'

- Hvordan er det at ryge ud lige inden finalen?

- Det tænker jeg ikke så meget over. Vi tænker bare, at vi er nået dertil, hvor vi er nået, og det er pissesejt og fedt, lyder det videre fra den stolte nydanser.

- Du kan godt være stolt af dig selv, tilføjer hans partner Asta Björk.

Der var plads til smil trods parrets exit. Foto: Jonas Olufson

Ifølge bookmakerne er det da også noget af en sensation, at Oscar Bjerrehuus og Asta Björk er nået så langt, som de er.

Derfor er de også ekstra stolte over deres præstation, og at de nu kan kalde sig nummer fire i årets 'Vild med dans'.

- Det er jo så fedt. Ingen troede på det, siger det fra Oscar Bjerrehuus.

- Det er noget at være glad for, siger Asta Björk videre.

- Hvad kommer I til at savne mest ved at være med i 'Vild med dans'?

- Det er svært at sætte ord på. Jeg tror først, det går op for én, når vi ser, at det ikke rigtig er der mere. Men jeg kommer til at savne at danse og stå og træne sammen, lyder det fra Oscar Bjerrehuus, der også fortæller, at han og Asta Björk er blevet rigtig gode venner.

Der blev krammet til den helt store guldmedalje, da det stod klart, at Oscar Bjerrehuus og Asta Björk er ude af 'Vild med dans'. Foto: Jonas Olufson

- Vi er blevet rigtig gode venner, og selvfølgelig bliver det mærkeligt at skulle vænne sig til ikke at være sammen hver dag og stå nede i den der kælder i syv-otte timer om dagen.

- Vi vil blive ved med at se noget til hinanden. Tiden vil vise, om jeg skal blive ved med at danse, understreger Oscar Bjerrehuus.

Du kan se 'Vild med dans'-finalen på fredag klokken 20, hvor Ekstra Bladet selvfølgelig sender live.