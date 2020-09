Overraskende udmelding: Ville have anden partner

Tirsdag offentliggjorde TV2, at det bliver danser Asta Björk, som dj'en Faustix med det borgerlige navn Morten Sprangstrup Olsen skal danse med, når 'Vild med dans' har premiere 2. oktober på TV2.

De to var noget overraskede over, at de var blevet sat sammen. De havde nemlig begge udset sig andre partnere, fortalte de til Ekstra Bladet, da vi tirsdag mødte dem til pressemøde forud for den kommende sæson af 'Vild med dans'.

- Mit førstehåndsindtryk af Asta var, at hun er meget lille, siger Faustix med et grin, mens Asta Björk supplerer:

- Jeg er meget lille. Mit førstehåndsindtryk var også, at han er meget høj, griner hun.

Kold luft efter chok-exit

- Det er jo det. Jeg må indrømme, at jeg havde regnet med, at det var en anden. Men det er helt fint. Jeg har været super positiv over alle de små råd, hun allerede har givet mig, så jeg kan blive en god dansepartner, og så håber jeg selvfølgelig ikke, at jeg failer, siger Faustix videre.

Havde ønskeliste

Han fortæller, at han forud for, at han fik udpeget sin partner, havde lavet en prioriteret liste over, hvem han ønskede at danse med, og her var Asta Björk ikke umiddelbart i top.

- Det er jo, fordi både danseren og jeg kan sidde lidt og matche hinanden. Vi kan sige, hvad vi tror, der kan lade sig gøre. Jeg har egentlig også afleveret en liste over ønsker, der giver mening for mig - også med arbejdstider og det her. Asta var ikke den første på listen, siger han ærligt, mens Asta Björk bakker op:

- Jeg havde virkelig regnet med, at jeg skulle danse med Albert (Rosin Harson, red.). Jeg tror, vi alle havde regnet med noget andet. Vi er blevet matchet lidt sjovt. Så jeg blev 100 procent overrasket, men jeg er superglad for det. Jeg synes, Faustix er megasej og laver megameget sejt musik.

Både Faustix og Asta er overraskede over, at de er blevet sat sammen som par. Foto: Mogens Flindt

Hvordan har du det med, at Faustix siger, at du ikke var øverst på listen?

- Jeg tager det ikke personligt, for han siger jo, at det mest er i forhold til højden, og der kan jeg jo også se, at der er kæmpe højdeforskel. Så det tager jeg ikke som noget ondt, for det er jo rent praktisk. Han kendte os jo ikke til at starte med. Så det kan jeg ikke tage personligt. Jeg havde jo ærlig talt også regnet med noget andet. Så jeg tror, at vi begge var meget overraskede. Men det er ikke altid en dårlig ting, selvom jeg også må indrømme, at jeg havde gjort mig andre tanker, siger Asta, mens Faustix tilføjer:

- Det skal nok blive rigtig nice, selvom vi havde noget andet i hovedet.