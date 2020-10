Overrasker alle: - Jeg bliver rørt

Den store ros fra dommerne i 'Vild med dans' blev næsten for meget for Hilda Heick

Det var en overvældende oplevelse for 74-årige Hilda Heick at være tilbage på dansegulvet i 'Vild med dans' fredag aften.

Det var der flere grunde til.

- For det første så synes jeg, at vores dans gik rigtig godt, fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Og så at få ros fra Jens Werner, så bliver jeg jo helt, siger hun og leder efter ordene, mens hun ryster på hovedet.

Jens Werner fulgte under programmet til parrets store overraskelse den store ros til døren med et flot femtal i karakter, mens også de rosende ord væltede ind fra seerne hjemme i stuerne.

En ros, Hilda Heick, der har haft svært ved at tro på egne danseevner, slet ikke havde regnet med.

- Jeg bliver rørt, når jeg får at vide, at det, jeg har gjort, er godt, forklarer hun.

- Og Nikolaj Hübbe siger, at han har et blødt punkt for mig. Jeg tænkte: 'Gud, har han virkelig et blødt punkt for mig?' siger Hilda storsmilende.

Under udsendelsen sagde Nikolaj Hübbe blandt andet, at hans ømme punkt for Hilda gjorde ham til smeltet karamel.

- Men jeg tror nu ikke, han inviterer mig ind og danse ballet, siger hun kækt.

Stolt dansepartner

Den store ros fra dommerne bliver fulgt op af Heicks dansepartner, Michael Olesen.

- Jeg synes Hilda klarede det helt fantastisk i aften, siger han og fortsætter:

- Der var nerver på igen i aften, men på en anden måde end første gang. Første gang var det premiere, hvor det var nyt og spændende. I aften var det premiere på, hvem der skulle ryge ud.

- Man har jo ikke lyst til at være de første, siger den professionelle danser.

- Nej, det ville jeg være ked af, stemmer Hilda Heick i og fortæller, at det, hun frygtede allermest var, at hun ville ryge ud som den første.

Artiklen fortsætter under videoen...

Merete Mærkedahl og Thomas Evers Poulsen er videre til næste uge. Video: Signe Søgaard

Sangerinden Hilda Heick fortalte under programmet, at hun forgæves har forsøgt at få sin mand, Keld Heick, i danseskoene.

Men så er det heldigt, at Michael Olesen kan træde til.

- Hilda har jo altid gerne villet danse vals, og jeg er så heldig, at jeg får lov til at være den mand, hun danser vals med, siger Olesen og kigger på sin dansepartner, Hilda.

