Overrasker: Derfor dukkede hun uventet op

Da der fredag aften var premiere på 'Vild med dans', gjorde diamantdronningen Katerina Pitzner og datteren Ofelia, som man begge har kunnet følge i 'Diamantfamilien' på TV2 Zulu, noget overraskende deres entré på den røde løber, inden de bevægede sig videre ind i studiet for at se showet.

Og diamantfamiliens visit var der en helt særlig grund til.

Katerina Pitzner kom nemlig for at støtte musikeren Wafande, som hun blev gode venner med, da de begge medvirkede i programmet 'Over Atlanten' på Kanal 5.

- Hun er supporter. Vi har talt om længe, at hun meget gerne ville ind og se programmet. Så vi fik lige skaffet to ekstra billetter til hende og hendes datter, sagde Wafande med et smil, da Ekstra Bladet mødte ham og partneren Mie Moltke umiddelbart efter fredagens premiere.

Her lagde Wafande ikke skjul på, at han var glad for, at der sad så mange og heppede på ham på tilskuerrækkerne.

- Det er dejligt. Min mor sad der med min moster og Katerina og hendes datter. Det er virkelig dejligt, at der er opbakning. Det betyder noget, at de er med til at støtte op om noget nyt, lød det fra Wafande, der fortsatte:

- Jeg tror, at de alle er meget stolte. De kender mig og ved, at det helt sikkert ikke er noget, der er nemt for mig. Jeg synes, det er vigtigt, at man har en god støtte, sagde Wafande.

Katerina Pitzner havde sin datter Ofelia med til premieren på 'Vild med dans'. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Nød det

Selvom Wafande fredag aften var på udebane, fik han stor ros fra dommerne. Selv nød han da også at stå på scenen.

- Jeg har åbenbart hofter, der kan noget specielt. Jeg hyggede mig helt vildt. Hvis ikke man kunne se det, så gjorde jeg det i hvert fald, sagde Wafande med et grin.

37-årige Wafande har ellers tidligere insisteret på, at han aldrig ville være med i 'Vild med dans'.

- Jeg ved ikke, om det er blevet gjort til skamme, men jeg har i hvert fald ændret mening, sagde han til Ekstra Bladet med et grin.

- Det er jeg lykkelig for, lød det fra hans partner Mie Moltke, der fortsatte:

- Vi har det vildt sjovt sammen. Det er selvfølgelig også hårdt arbejde, men vildt sjovt.

Hvordan det går Wafande og Mie Moltke videre i konkurrencen, kan du se på fredag klokken 20 på TV2 og TV2 Play.