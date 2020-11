Overrasker: - Det er ikke en skam

Der var stort drama, da Hilda Heick og Michael Olesen røg i omdans mod storfavoritterne Emili Sindlev og Mads Vad fredag aften.

Det blev i sidste ende et farvel til Hilda Heick og dansepartneren Michael Olesen.

Da Ekstra Bladet mødte det udstemte par efterfølgende, var de dog meget fattede.

- De er så dygtige de to (Emili Sindlev og Mads Vad, red.), så jeg tænkte, det er ikke en skam at tabe, når man står ved siden af sådan nogle dygtige nogen, siger Hilda til Ekstra Bladet efter udsendelsen.

Den 74-årige sangerinde har det fint sin afsked med 'Vild med dans'.

- Jeg har det meget godt, men jeg kommer til at savne ham der lidt, siger Hilda, mens hun peger på Michael Olesen.

- Nu har jeg jo næsten set ham mere, end jeg har set min egen mand, siger hun videre med et smil.

Vi har grædt sammen

Michael Olesen stemmer i og fortæller, at han også kommer til at savne sin dansepartner gennem ni programmer.

- Jeg ringer ikke i morgen, men jeg ringer søndag og hører, om du vil med ud og danse, siger Michael Olesen og griner.

Der er særligt én ting, som han kommer til at savne ved Hilda.

- Jeg kommer til at savne vores grin. Hendes skøre humor, hendes dejlige humor. Vi har grint rigtig meget, det har vi, siger Michael Olesen og fortsætter:

- Vi har også grædt sammen engang i mellem, men vi har virkelig også grint meget sammen.

Hilda Heicks sidste dans blev en jive. Foto: Mogens Flindt

Men tårer har parret også klaret.

- Du (Michael Olesen, red) har været god til at trøste mig, når jeg har været lige ved at gå ned under gulvbrædderne, siger Hilda.

- Og selvfølgelig gør man det, fordi man føler sin egen utilstrækkelighed, og man synes ikke, man er god nok, og man kan ikke finde ud af det, og så bliver man ked af det, og så har han været rigtig god til at sige: 'Kom nu, Hilda', fortsætter hun.

Nummer chok

Det var en noget skuffet Hilda Heick, som seerne kunne se, efter dommerne gav danseparret en bundplacering med kun 29 point.

- Det er svært at bedømme ens egen dans, og jeg kan ikke se, hvordan jeg danser, jeg kan kun mærke det, siger Hilda og fortsætter:

- Og sådan er det bare. Man skal tage den kritik, der kommer. Det var deres mening om tingene. Jeg havde en fest sammen med Michael, og det, synes jeg, var dejligt.