Overrasker: Frier på tv

Det var en grådkvalt Mike, der i programmet 'Singletown' tog røven på sin kæreste Freja.

Midt under en kærlighedsceremoni, hvor man enten skal vise et hjerte, som symbol på at man er klar til at forlade programmet, eller en tom boks som symbol på det modsatte, stod han pludselig klar med en ring.

- Kunne du tænke dig at gifte dig med mig?

De mest nervepirrende ord en person kan stille, og heldigvis for Mike lød svaret:

- Ja, selvfølgelig vil jeg det.

Dermed forlod parret 'Singletown', hvor parrene tester kærlighedens bånd - hvilket der naturligvis ikke var behov for at fortsætte med.

Men hvad hulen får en ung mand til at fri i et stort, dansk realityprogram og et kamerahold i nakken?

- Jeg tænkte, det fandeme ville være en fed mulighed at gøre det og vise resten af Danmark, at hun er min, og at ingen andre kan komme og nappe hende fra mig, griner 21-årige Mike, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen.

Sindssygt nervøs

Han fortæller, at han først spurgte produktionen om lov, og derefter tog han afsted for at gafle den helt rigtige ring til projektet.

- Det var de (produktionen, red.) selvfølgelig friske på, så vi fik ringe, og vi filmede det. Det er noget af det vildeste, jeg har prøvet i mit liv, og jeg har altså prøvet rigtig mange vilde ting, siger Mike, der også har deltaget i 'Paradise Hotel'.

- Jeg var selvfølgelig sindssygt nervøs. Jeg vidste godt, hvad Freja ville sige, og at hun ville sige ja, men tanken strejfede mig da, at jeg ville stå og ligne en kæmpe klovn, hvis hun sagde nej. Men jeg vidste bare, hvordan vi har det med hinanden, så jeg tog springet, og så måtte det briste eller bære.

Betalte 'en lille smule' selv

Han fortæller, at parret endnu ikke ved, hvornår brylluppet skal være. Lige nu er der coronavirus, som vanskeliggør planerne, og der er også en økonomi, der skal hænge sammen

- Du fik ikke lavet en deal med produktionen, hvor de betalte for ringen mod til gengæld at få et unikt øjeblik på tv?

- Nej, desværre haha ... eller ja, der var selvfølgelig lidt om det, men jeg har stadig betalt noget af det selv, siger han og trækker en smule yderligere i land.

- En lille smule kan man godt sige.

- Nogen vil nok sige, at det er lige lovligt tidligt at fri efter blot otte måneder sammen?

- Det vil mange nok, men vi flyttede også allerede sammen, efter vi havde været kærester i et halvt år. Det er også lidt tidligt. Jeg tror bare, det handler om, at jeg er 100 procent indforstået med, hvad jeg gerne vil med mit forhold til Freja, fordi det vil være det rigtige for både mig og for Freja. Jeg er lidt ligeglad med, hvad andre tænker, siger Mike.

Håber på spons

Den næste store udfordring bliver at spare sammen til brylluppet, og her tager han gerne imod alt den hjælp, han kan få.

- Vi skal have sparet nogle penge op til det. Det kan også være, nogen vil sponsorere et eller andet. Jeg vil mene, at det vil sælge godt for de forskellige medier, hvis de kan få lov at overvære sådan et realitybryllup, lokker han og tilføjer:

- Ej, men det koster jo nogle penge. Et bryllup er ikke billigt, og vi har begge en stor familie, så der er ikke lagt nogen dato, men jeg tænker inden for de næste to år.