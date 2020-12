Overrasker: - Jeg er tilbage

Camilla Thoby vender tilbage til 'Ex on the Beach' - se hende overraske de andre deltagere i videoen

I sidste sæson af tv-programmet 'Ex on the Beach' var Camilla Thoby en stor profil, inden hun måtte forlade programmet og vende hjem til sin søn.

Hun har tidligere over for Ekstra Bladet afvist, at hun ville deltage i en sæson mere, men det har vist sig ikke at holde stik. Som det kan ses i videoen over artiklen, stempler hun nemlig ind i den aktuelle All Star-udgave af programmet til de andre deltageres store overraskelse, og det er med sigtekornet indstillet på kærligheden.

- Jeg fandt ikke kærligheden, sidst jeg var med, men jeg har overhovedet ikke mistet håbet. Jeg kæler jo lidt for de høje, muskuløse, tussede fyre, der kan håndtere mig, siger hun kækt og udbryder:

- Jeg er tilbage!

Den 24-årige tidligere Miss Danmark-finalist beskriver sig selv som én stor fest, og hendes comeback til programmet vækker glæde hos de andre deltagere.

- Jeg synes, det er mega nice, at Camilla er kommet ind i villaen. Hun sprudler af god energi og positivitet, roser Tabita Thinggaard, mens vennen Nicklaes Olsen er ét stort smil.

Se Camilla Thobys comeback i 'Ex on the Beach' i villaen over artiklen.

'Ex on the Beach' kan ses på streamingtjenesten Dplay og Kanal 4.