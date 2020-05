Overrasket tv-ekspert: Jeg har aldrig set noget lignende!

- Det er dansk tv-historie, at et hjemmestrikket koncept som 'Fællesang - hver for sig' slår et velkendt succesformat som 'X Factor'

Fredag aften vendte Blachman og co. tilbage på TV2 efter en længere, ufrivillig coronapause, men i mellemtiden havde en ny konkurrent meldt sig på banen hos DR1, der valgte at sende 'Fællessang - hver for sig' præcis samtidig med 'X Factor'.

Dermed måtte de musikglade danskere vælge mellem amatørerne på TV2 og de professionelle på DR1.

Kampen om seerne blev vundet af DR med 835.000 seere, mens TV2 måtte nøjes med 717.000 seere.

Dermed slog DR konkurrenten med flere end 100.000 seere - helt præcist 118.000.

God uge for DR

Med en vurdering på 4,3 i forhold til 'X Factor's 3,9 blev 'Fællessang - hver for sig' endvidere bedre modtaget end konkurrenten.

DR har generelt haft en rigtig god uge på seerfronten. De første tre pladser er nemlig optaget af DR-programmerne 'Grænseland', 'Fællessang - hver for sig' og 'Forsvundne arvinger'.

TV2 kommer først ind på listen med 'X Factor' på en fjerdeplads og 'X Factor - Afgørelsen' på en femteplads.

I den specifikke yngre aldersgruppe mellem 20 og 30 år havde TV2 dog flest seere. Her valgte 60 procent ’X Factor’, mens 28 procent valgte ’Fællessang – hver for sig’ på DR1.

Med håndsprit på bordet og hele Danmark med i koret er det lykkedes Mads Steffensen, Philip Faber og DR at vippe 'X Factor' af pinden. Foto: DR

Ugens højdepunkt

Hos DR er man naturligvis glade for, at seerne holdt fast i deres begejstring for de musikalske løjer med Mads Steffensen og Phillip Faber i front, også selv om Blachman og Sofie Linde gav den gas på den konkurrerende kanal.



- Vi er så glade for, at rigtig mange danskere valgte at se og synge med i fredags. Under coronakrisen har det udviklet sig til et fast musikalsk højdepunkt på ugen for mange, siger Anne Garlichs, der chef for DR1 med ansvar for programmet, og fortsætter:

- For DR er det en del af vores dna at samle danskerne i tider som disse, og vi er samtidig glade for at hjælpe med at bringe dansk musik ud i en tid, hvor mange spillesteder er lukket. At der så også er musik på andre kanaler, giver blot danskerne mere at vælge imellem.

Blachman og de håbefulde amatører må se sig henvist til andenpladsen på denne uges tv-hitliste. Foto: Ritzau Scanpix

På fredag er der endnu en gang direkte konkurrence om seerne, når DR1 viser 'Fællessang - hver for sig', samtidig med at TV2 blænder op for den første af to 'X Factor'-finaleprogrammer.