Overrasket tv-læge: Det havde jeg altså ikke regnet med

DR-programmet 'Lægens bord' blev sendt for første gang i 1997 med Peter Qvortrup Geisling - bedre kendt som tv-lægen - som vært frem til 2005.

Herefter var han vært på en række andre sundhedsprogrammer i DR, hvor han desuden har haft et hav af andre journalistiske, sundhedsfaglige opgaver.

Da coronaen ramte Danmark, blev programmet lynhurtigt genoplivet i en specialudgave, der udelukkende handlede om corona. I aften er der premiere på en helt ny programrække, der handler om andet og mere end corona.

- Havde du regnet med det her for 23 år siden?

- Nej, det havde jeg altså ikke, men der kom jo et lille virus på tværs, og så sker der nogle gange uforudsete ting, man ikke kan planlægge, siger Qvortrup Geisling til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Da vi akut fra den ene dag til den anden begyndte at lave coronaudgaven af 'Lægens bord', var opbakningen fra seerne så god ,at cheferne syntes, at der skulle strikkes en helt ny konsultation sammen. Det er så den, der er klar til i aften.

Se også: Stor ændring i DR-succesprogram

- Hvor meget kommer corona til at fylde i programmerne?

- Søren Brostrøm kommer forbi i aften og svarer på spørgsmål om, hvordan efteråret bliver, men programmet skal hele tiden afspejle, hvad der foregår i Danmark. Lige nu fylder corona helt naturligt en del, men inden længe er vi tilbage til et puslespil af mange forskellige sygdomme ligesom i gamle dage.

I aften kan man blandt andet følge en kvinde ved navn Dorte, der har ventet på et nyt par lunger i fire år og ved hjælp af en helt ny behandlingsform nu mod alle odds har fået sit ønske opfyldt.

- Hvor lang tid fortsætter du nu. Er der også 'Lægens bord' om 23 år?

- Det er svært at sige, men jeg ved, at ledelsen indtil videre har nikket ja til, at vi kører i halvandet år med mindst otte programmer i hver sæson. Og uden at afsløre for meget kan jeg sige, at der er planlagt mange sjove og spændende tiltag.

Se også: DR's bamselæge: I bedes kontakte egen læge

- Kommer I til at forny programmet markant?

- Indtil videre er alt på den gode, gammeldags måde, og der er en enorm god stemning omkring, at det kan lade sig gøre i en tid, hvor alting ellers går hurtigere og hurtigere.

'Lægens bord' kan ses på DR1 i aften fra 21.25 til 21.55.