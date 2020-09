P3-profil får nyt job: - Sad bare og tudede

I dag var det sidste gang, at lytterne kunne høre Anders Steggers stemme på radiokanalen P3. Han har nemlig fået et nyt job og stopper derfor som vært. Men han vil fortsat være at finde på DR's gange.

Anders Stegger skal fremover arbejde for DR Medier.

- Overordnet set så er jo bare, at jeg skal være med til at gøre radio og podcast fedt i fremtiden også, fortæller Anders Stegger om sin nye stilling til Ekstra Bladet.

Selvom den populære vært har haft sin sidste sender på P3, så er det ikke et endeligt farvel, han kommer nemlig stadig til at have en finger med i de podcasts som P3 producerer.

Følelsesladet farvel

Den sidste dag på radiokanalen har været følelsesladet for radioværten, og han er ikke kommet igennem den uden tårer.

- Det var godt nok følsomt, må jeg sige, siger Anders Stegger og fortsætter:

- Jeg fandt ud af her i weekenden, at det var min sidste sender i dag, så jeg sad i weekenden og skulle finde musik til programmet, og der sad jeg også bare og tudede. Jeg vidste, at det ville være svært at komme igennem uden tårer.

- Det lykkedes heller ikke, tilføjer han.

- Jeg har enormt mange følelser for den radiokanal, så det er svært at sige farvel til.

Men han glæder sig til at starte sit nye job og til dine udfordringer, som det kommer til at medføre.

