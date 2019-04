På dybt vand: Fanget i stort orgasme-ups

De mandlige deltagere i 'Ex on the Beach' har tilsyneladende ikke helt styr på kvindekroppen

Pigerne tager sig lidt ekstra til hovederne i aftenens afsnit af 'Ex on the Beach', hvor drengene skal klæde sig ud som draq queens og svare på spørgsmål vedrørende kvinder.

Det er de nemlig langtfra gode til.

Først kommer deltageren Morten på glatis, da han bliver spurgt til, hvad 'Juvederm' er.

- Hvad er Juvederm? spørger Katarina Morten med et grin.

- Jeg tænker, det er et eller andet i mit underliv, siger Morten med et smil, hvilket får pigerne til at bryde sammen af grin.

Juvederm er filler, man kan få sprøjtet ind i læberne for at gøre dem større, og Mortens svar er derfor helt forkert.

- Det er så sjovt, at han ikke ved, hvad Juvederm er. Hallo, er du ikke drag queen eller hvad? griner Katarina.

Kender ikke orgasmer

Efterfølgende drejer spørgsmålene sig ind på orgasmer, og også her har drengene store udfordringer.

- Nævn fem ud af syv orgasmer, en kvinde kan få, siger Katarina til deltageren Claes.

- Fem ud af syv orgasmer. Jeg troede bare, der var to, siger Claes lettere overrasket, men forsøger alligevel at svare:

- Klitoris, anal, nipples, siger Claes.

- Nej, griner Katarina og fortsætter:

- Enhver drag queen kender selvfølgelig i hvert fald fem ud af syv orgasmer.

- Så kan jeg sgu ikke huske flere, siger Claes opgivende.

Katarina derimod er langt mere sikker i sin sag:

- Klitorisorgasme, sprøjteorgasme, livmoderorgasmen, analorgasmen, siger hun uden at tøve.

Du kan se 'Ex on the Beach' søndag til tirsdag på Kanal 4 kl. 22.