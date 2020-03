På randen af skilsmisse i 'Luksusfælden': Nu er alt forandret

Tirsdag aften kom 'Luksusfældens' eksperter Jan Swyrtz og Carsten Linnemann på noget af en prøve, da de skulle hjælpe ægteparret Kia og Jacob fra Søborg, som i den grad havde rod i økonomien.

Parret havde månedligt et overforbrug på over 4000 kroner, og de havde oparbejdet en enorm gæld bestående af flere kviklån, som de blandt andet havde oprettet for at finansiere deres bryllup.

Se også: Vildt overforbrug i 'Luksusfælden': - Det er pinligt

Den dårlige økonomi gik i den grad ud over Kia og Jacobs ægteskab, som ifølge parret selv var på randen af et sammenbrud, da eksperterne kom dem til undsætning.

Men siden eksperterne forlod parrets hjem i Søborg, og kameraerne slukkede, er der sket en hel del. Både med økonomien og ægteskabet.

- Det er gået godt med økonomien. Vi mangler kun at få indfriet vores gæld på ét lån. Vi er gået fra at have en gæld på 418.000 til en gæld på 75.000, så det er en del, vi har fået skåret af, lyder det fra Kia, da vi fanger hende over telefonen.

Stemningen mellem Kia og Jacob var langt fra god, da de deltog i 'Luksusfælden'. Foto: Nordic Entertainment Group/TV3

Fundet melodien

Hun fortæller desuden, at hun og Jacob har fundet melodien igen i takt med, at de har fået bedre styr på deres økonomi.

- Det har været hårdt, men det er dejligt, at vi er nået så langt. Vi er flyttet i et hus, vi lejer, i Hadsund i Jylland tæt på min familie. Huset er 2500 billigere i husleje, end der vi boede før. Så på den måde er der også blevet mere plads i økonomien, lyder det fra Kia.

Ifølge Kia har parret også lagt om på deres vaner, siden de havde eksperterne på besøg.

- Vi kører ikke på tanken og de her ting mere. Vi har skåret ned på sådan nogle ekstra ting - også fastfood. Og så kom mange af tingene også af sig selv, da vi flyttede, siger Kia.

Parret blev overrasket, da de fandt ud af, hvor slemt det egentlig stod til med deres økonomi. Foto: Nordic Entertainment Group/TV3

Både hun og Jacob har skiftet job i forbindelse med flytningen, og det betyder for dem begge, at de er gået ned i løn.

Kia arbejder stadig som souschef i en butik, og Jacob har fået job som servicetekniker.

- Vi er begge to gået ned i løn, men vi har fået det til at fungere alligevel med de nye vaner. Vi har det bare super godt, og vi er faldet godt til. Vi har det godt sammen, og vi er glade, og vi fandt hinanden igen, efter vi flyttede.

Lærerig oplevelse

Når Kia tænker på parrets deltagelse i 'Luksusfælden', husker hun tilbage på det som en god oplevelse.

Se også: 'Luksusfælden'-eksperten: Dét bruger jeg for mange penge på

- Jeg synes, det var spændende at se, hvordan eksperterne kunne hjælpe os. Det var nødvendigt, at vi fik skåret tingene ud i pap. Jeg havde forsøgt længe, men nu måtte vi få andre til det, siger hun og tilføjer:

- Jeg har været glad for at få den hjælp, eksperterne har givet os. Jacob syntes, det var hårdt at være med, men han kan også godt se, at det har hjulpet meget. Det var et godt puf for os. Det har været en hård kamp, men der er lys for enden af tunnelen.

I dag er parret flyttet på landet og har det meget bedre. Foto: Nordic Entertainment Group/TV3

- Hvordan har du det med, at folk hjemme i stuen nu har kunnet få indblik i jeres økonomiske problemer?

- Det tager jeg ikke så tungt, og vi tager det egentlig meget stille og roligt. Man kan altid synes, det er pinligt. Men det er ikke fordi, vi har stået på bagbenene og sagt, at vi ikke ville gøre det, eksperterne sagde. Vi har taget det til os, og vi har haft godt af at få en ny start, lyder det fra Kia, der understreger, at hun er glad for, at parret er nået så langt, som de er den dag i dag.

Kia regner med, at parret kan være gældfri om et år.

Du kan se 'Luksusfælden' tirsdage klokken 20.00 på TV3 og Viaplay.