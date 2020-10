Panik: - Det gjorde rigtig ondt

Under gennemspilningen af musicalen 'Dirty Dancing' gik det mandag helt galt for danseren Karina Frimodt.

I en svingom med Silas Holst, der ligeledes medvirker i musicalen, fik de to givet hinanden en skalle, og det endte med en tur på skadestuen for Karina Frimodt, der blev syet med flere sting omkring øjenlåget.

Uheldet fik konsekvenser for Karina Frimodts deltagelse i 'Vild med dans'-premieren fredag aften, hvor hun som konsekvens af uheldet måtte stå over i åbningsnummeret, hvor alle de professionelle dansere gav den gas sammen.

Da Ekstra Bladet mødte Karina Frimodt efter fredagens premiere, lagde hun og partneren, skuespiller Janus Bakrawi, da heller ikke skjul på, at træningen op til fredagens premiere grundet Karina Frimodts skade har været en stor udfordring.

Her ses Karina Frimodt umiddelbart efter uheldet. Foto: Privat

- Det har været en meget turbulent uge, og jeg har ikke vidst, om jeg måtte danse i dag, men nu har jeg det okay. Jeg er kommet igennem dagen, og jeg synes, det er gået fint, sagde en lettet Karina Frimodt.

Den garvede danser lagde dog ikke skjul på, at hun ikke var helt på toppen, da hun forlod dansegulvet.

- Jeg kunne mærke det bagefter. Jeg blev meget mere svimmel end normalt, lød det fra Karina Frimodt, der samtidig var ked af at gå glip af åbningsnummeret med de andre dansere.

- Det gjorde rigtig ondt at stå ude bagved og se alle prof-danserne gå på scenen og tænke, at der skulle jeg også have stået. Den var rigtig hård at sluge - ikke at være en del af det hold, lød det fra Frimodt.

Der har været fart på i træningslokalet for parret. Foto: Mogens Flindt

Lavede om

Karina Frimodts skade gjorde også, at der udbrød panik i sidste øjeblik i træningslokalet, og at parret var nødt til at ændre deres koreografi i sidste øjeblik, fordi Karina Frimodt ikke kunne udføre alle de trin, de havde planlagt.

- Det (uheldet, red.) skete mandag, så vi nåede en træning om mandagen inden uheldet, og så dansede Janus alene om tirsdagen og onsdagen. Så måtte vi lave koreografien om et par gange. Jeg tror, vi nåede at tage koreografien seks gange. Ikke mere end det, lød det fra Karina Frimodt.

- Der har været lidt run på, sagde Janus Bakrawi med et grin.

- Vi håber, det bliver bedre til næste fredag, sagde de samstemmigt.

Karina Frimodt og Janus Bakrawi var lettede over, at de kom godt igennem dansen. Foto: Mogens Flindt

