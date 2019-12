'Paradise'-babe ydmyget

En ny sæson af 'Paradise Hotel' rammer skærmen 1. januar, men enkelte har vist allerede taget stjernenykkerne på forskud.

Det fik 'Paradise Hotel'-vinderen Lenny Pihl at føle, da han tirsdag aften greb Ekstra Bladets mikronen og interviewede de nye deltagere. For 18-årige Sarah, der i øvrigt beskriver sig selv som sjov, flirtende og imødekommende, har et erklæret mål om at blive kendt.

- Vi skal have følgere, vi skal tjene penge og have masser af anerkendelse. Det skal være ud over det hele. Det er i hvert fald min plan. Jeg skal bare være kendt. Alle skal vide, hvem jeg er. Selvfølgelig, proklamerer hun selvsikkert i videoen over artiklen og tilføjer:

- Det er sgu da min plan med det hele.

Sarah har store forventninger til sin kommende kendisstatus. Foto: Linda Johansen

Den gode stemningen i interviewet skifter dog hurtigt. Lenny Pihl aner nemlig ikke, hvem han taler med, og da det går op for hende, at en af de største personligheder i programmets historie ikke engang aner, hvad hun hedder, bliver stemningen mildest talt anspændt.

Se det pinlige optrin i videoen over artiklen hvor hun flere gange må spørge, om det er en joke.

Her kan du også se, hvordan hun har tænkt sig at udnytte sin kommende berømmelse til at få sponsorater.