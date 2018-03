Paradise-deltager gav 'smart' trick på tv: Nu advarer ekspert imod det

Er det smart at udskifte solcremen med cola?

Ja, mener 'Paradise Hotel'-deltageren Jonas Evaristi, der er søn af kunstneren Marco Evaristi. Ifølge Jonas Evaristi giver cola huden en flottere kulør, og i tirsdagens afsnit forsøgte han at give tricket videre.

- Jeg plejer at bruge sololie eller cola. Jeg ved godt, det lyder dumt, men ja cola – til kroppen. Når du har været i vandet, og du stadig er lidt våd, så skal du bare putte cola på din krop, for farven fra colaen sætter sig ind i huden. Det er ligesom sololie, så indtager du meget mere sol på en bedre måde, fortalte han de forbløffede meddeltagere.

Til kameraet bekræftede Jonas Evaristi, at han var dybt alvorlig.

- Jeg smører cola på min krop nogle gange. Det er et lille trick, jeg har fået fra min far. Det er, fordi farven fra colaen går ind i huden og er med til at optage en del mere af solen og UV-strålingen. Så det er et trick, jeg har prøvet at lære (de andre, red.) herinde, fortalte han og tilføjede.

- Det lyder fucked, men det virker faktisk.

Jonas Evaristi, da Ekstra Bladet mødte ham i Mexico. Foto: Janus Nielsen

Ekspert: Dum idé

Det er dog ikke alle, der er ligeså begejstret for kombinationen af cola og solbadning, som paradisoen er det. Speciallæge i hudsygdomme Peter Bjerring advarer decideret imod det.

- Problemet er, at du ikke får beskyttet dig mod solen overhovedet. Du får derfor samlet nogle skader, og når du over årene har fået samlet skader nok, så ender det ud i hudkræft, siger Peter Bjerring til Ekstra Bladet og tilføjer.

- Skaderne er kroniske, og de reparerer sig ikke. Man samler bare sammen. Ligesom med en pensionsopsparing, så kommer udbetalingen på et tidspunkt.

Peter Bjerring understreger, at colaen i sig selv ikke er skadelig, men problemet opstår, hvis man decideret udskifter solcremen med den sukkersøde væske.

- Hvis de smurte sig ind i solcreme, så kunne de for min skyld putte cola på bagefter. Det ville bare ikke hjælpe dem noget, siger han.

- Argumentet i programmet er, at colaen trænger ind i huden og hjælper kroppen til at optage mere af solen?

- Det gør den så ikke. Det går ikke igennem huden, men kan sætte sig i det øverste hornlag. Længere kommer den ikke. Det er ikke sådan, at hvis du smører cola på huden, så optages det i kroppen. Det sker ikke, understreger Peter Bjerring.

- Så det skader ikke i sig selv. Det er bare dumt, fordi du ikke er beskyttet mod solen?

- Lige præcis. Hvis man vil, kan man putte en selvbruner på, det er nemlig ufarligt. Men da den ikke beskytter mod solen, så skal man så bruge solcreme samtidig. De to ting kunne være en løsning, hvis man absolut vil, griner han.

Coca-Cola har da også selv været ude og advare mod at anvende deres drik som solcreme. Det skete sidste år, da idéen med at kombinere cola med solbadning var ved at udvikle sig til en trend.

- Selvom vi elsker Coca-Cola, så kan vi virkelig ikke anbefale, at man bruger det på den måde. Der er ingen solbeskyttelse i - det er jo en drik, skrev firmaet på sin hjemmeside