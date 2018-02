Paradise-pigerne afslører: Så mange vil have sex på hotellet

Hvis man snubler i udtalen, kan 'Paradise Hotel' hurtigt blive til 'Paradise Bordel'. For når man mikser festglade unge mennesker og alkohol med Mexicos varme, så sker der ting og sager.

I realitysammenhænge ikoniske Susan K. gjorde sex på tv til hverdag, og siden er der hvert år blevet givet gas på lagerne, i poolen eller hvor de unge mennesker kan finde på at udfolde sig.

Ekstra Bladet har mødt de nye kvindelige deltagere til en snak om netop sex. Det skete i begyndelsen af optagelserne tilbage i november. Se hvad de tænkte om sex på hotellet herunder.

Nadja, 20 år, Sorø



- Jeg skal ikke have sex på hotellet. Jeg vil i hvert fald gøre mit bedste for at undgå det, lyder det usikkert fra Nadja på optagelsernes dag to.

Du lyder ikke helt sikker?

- Jeg ved jo ikke, om Channing Tatum tjekker ind. Hvis han gør, så kan jeg jo ikke love noget, haha.

Hvad synes du om fyrene herinde?

- Jeg synes, de er rigtig sjove, søde og nemme at snakke med. Dem kan jeg rigtig godt lide. Hvis jeg skal pege på den lækreste, vil Mathias være en god kandidat til årets Mr. Paradise. Han er simpelthen bare så glad og smilende, og så render han rundt i speedos, så deet.

Katrine, 23 år, Kastrup



- Jeg synes, det er fint, hvis folk har lyst til at have sex i 'Paradise Hotel', men det er ikke noget, jeg har tænkt mig at gøre mig i. Jeg ved, at min familie kommer til at se med derhjemme og resten af Danmark formentlig også, så det er ikke noget, jeg har lyst til at dele med så mange mennesker, siger hun.

Hvis du skulle pege på den lækreste fyr herinde. Hvem skulle det så være?

- Jeg vil nok sige Sean. Han er charmerende, han er brun i huden, han har nogle flotte intense øjne og et sødt smil, så han er helt klart en god kandidat.

Trine, 23 år, Aarhus



- Jeg tænker ikke, at det er noget, jeg skal. Jeg skal ikke have sex på hotellet. Det vil jeg ikke. Jeg kan godt lide at have sex, og jeg nyder det og savner det, men jeg skal ikke have det herinde. Det bliver filmet på tv, og min søde chef og mor og far ser det, og jeg vil ikke have, at de ser mig sådan, siger hun.

Ja, så bliver det måske lidt akavet at tage på arbejde?

- Ja, især også fordi mine kunder er nogen, jeg snakker med hver dag, og jeg vil have det underligt, hvis de har set mig på den måde. Jeg arbejder som frisør.

Hvem af fyrene herinde, synes du, er den lækreste?

- Jeg synes da, at alle fyrene er rigtig flotte herinde. Men om jeg har en favorit? Jeg synes, Mathias er rigtig sød. Han er bare charmerende, rigtig sjov og man kan snakke med ham. Jeg tror aldrig, jeg har grinet så meget som med ham.

Cecilie, 18 år, Skive



- Jeg vil have det super fint med, hvis folk har sex på hotellet. Der er ikke nogen, der har haft sex herinde endnu, så vidt jeg ved, men mon ikke det kommer på et tidspunkt.

Er det noget, du selv kunne finde på at have?

- Haha ehm, man skal aldrig sige aldrig, men jeg vil helst gerne være fri. Men hvis nu man får lidt for mange drinks oppe i baren på et tidspunkt, og der kommer en sød fyr, så skal jeg ikke sige nej.

Hvis du skulle pege på den lækreste af fyrene?

- Det er nok Sean, han er rigtig pæn, han er lidt en latinofyr, og det kan jeg godt lide.

Julie, 18 år, Greve



- Jeg har ikke tænkt mig at have sex på tv. Jeg har for det første en kæmpe vennekreds hjemme i København og en stor familie, der skal se det her program, så det vil være mega ærgerligt, hvis jeg falder i. Jeg har det sådan, at man kan vente til, man kommer hjem, hvis man møder en sød fyr. Det er ikke noget, man behøver at gøre her.

Vil du høre en lille hemmelighed?

- Ja?

Det siger alle hvert eneste år.

- Haha ja, det kan jeg forestille mig. Jeg ved sgu ikke rigtig. Lige nu tænker jeg, at det ikke er noget, der skal ske.

Hvilken af fyrene, synes du, er den lækreste?

- Jeg synes ikke, der er nogen, der fanger min interesse helt vildt. De er alle sammen mega søde, men udseendemæssigt er der ikke nogen, hvor jeg bare tænker, at det skal være ham dér.

Hvad går du efter?

- Jeg kan godt lide halvlangt hår til fyre, det synes jeg er lækkert. Det kan klæde nogen, ikke alle. Og så nogle søde øjne, et dejligt smil og så skal han være charmerende og sjov.

