'Paradise'-Teitur jubler: Nu er der endelig opklaring på sygdommen

I slutningen af oktober var dette års ’Paradise’-vinder Teitur Skoubo til lægen for at finde ud af, om han havde fået bakterier i øjnene, da de var blevet meget røde.

Rygterne havde forinden floreret omkring, hvorvidt det var klamydia, Teitur havde fået i øjnene, men efter lægebesøget fik han slået fast, at det ikke var tilfældet.

Lægerne vidste dog stadigvæk ikke, hvad årsagen var til de ekstremt røde øjne.

- Jeg synes, det er for dårligt, at de ikke kan sige noget. Det har været ekstremt. Fire lægebesøg på tre dage. Nu lader jeg bare tiden gå og håber, det bliver bedre, sagde han til Ekstra Bladet i slutningen af oktober.

Nu er der dog endelig kommet en afklaring på Teiturs sygdom, og han kan glæde sig over, at hans øjne atter har fået sin normale farve igen.

- Der er rigtig mange af mine venner, der har fået det samme nu, og derfor vurderer lægerne, at det er en virusinfektion. Præcis hvilken virus det er, vides dog ikke, men jeg ved, at det var en virus. Så alle mine venner på Færøerne går rundt med røde øjne nu, fortæller han grinende til Ekstra Bladet.

- Jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg lige var uheldig at få det, men det smitter jo helt vildt meget, så jeg har nok bare fået det i byen, hvor jeg har været omgivet af mange mennesker, og en anden har haft det. Jeg var jo bange for, at det var noget alvorligt, fordi det var så ekstremt, men det var det heldigvis ikke. Og det begyndte så småt at gå væk af sig selv efter to uger, så jeg skulle ikke behandle det med noget, fortsætter han og tilføjer:

Teitur er nu helt på toppen igen. Foto: Mogens Flindt.

- Man skal virkelig passe på, man ikke får det, for det er så ubehageligt. Så et godt råd er, at hvis man ser nogen med røde øjne, skal man bare løbe væk, inden det er for sent. Jeg håber i hvert fald ikke, jeg får det igen.

