Paradisoer afslører: Det bedste og værste ved at deltage

Ekstra Bladet har haft besøg af to paradisoer fra den nye sæson

Snart kan seerne se frem til en ny sæson af 'Paradise Hotel'.

På tirsdag er der nemlig premiere på den 15. sæson af det populære realityformat, og i den forbindelse har Ekstra Bladet haft besøg i tv-studiet af to af sæsonens nye deltagere.

Sarah Tiedt og Jonass Jensen har på egen krop kunnet mærke, hvordan det er at være en del af programmet, og der er både positive og negative aspekter.

- Måske er der til dels ventetid dernede nogle gange, det er nok det eneste, jeg synes har været lidt negativt, siger Sarah Tiedt i videoen og fortsætter:

- Når der skal ryddes op på hotellet efter par-ceremoni og sådan noget, der er noget ventetid nogle gange.

- Hvad laver I så imens?

- Vi sidder samlet og hygger os, og vi er stadig inde på hotellet, forklarer Sarah Tiedt.

- Nogle gange sidder man bare og kigger ud i luften, supplerer Jonass Jensen.

Efter en par-ceremoni må deltagerne heller ikke tale sammen, før ventetiden er ovre.

Se i videoen over artiklen, hvordan deltagerne håndterer den del, og hvad der ellers er af positive og negative ting ved at deltage i programmet ifølge de to deltagere.

'Paradise Hotel' kan ses på TV3 og Viaplay fra på tirsdag.