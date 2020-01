Paradisoer i chok over ny regel

1. januar slår Rikke Gøransson endnu engang dørene op til Paradise Hotel og inviterer en gruppe håbefulde drenge og piger indenfor.

En halv million kroner er på højkant, og dem kommer man selvfølgelig ikke sovende til, så den snedige vært har arrangeret en noget anderledes åbningsceremoni.

- Lige om lidt skal I møde hotellets drenge, forklarer hun sæsonens fire første piger, der sidder med spændingen malet i ansigterne, før hun smider bomben:

- Men I får faktisk kun lov til at se én af dem.

De fem mænd udgør den mandlige del af startcastet i den nye 'Paradise Hotel'-sæson. Foto: TV3/Janus Nielsen

Splitternøgen

Pigerne skal vælge en partner med blot én af deres sanser. Sæsonens fem første drenge bliver således gemt væk bag en væg, og så må damerne ellers prøve sig frem.

En får de lov at dufte til, en får de lov at lytte til, en får de lov at kysse på, en får de lov at føle på og den sidste får de at se - splitternøgen vel og mærke.

Nyheden sender chokbølger gennem de fire piger, der tydeligvis havde forventet at se deres kommende partnere, inden de skal dele seng med dem.

- Prøv at tænk på, hvis han så er grim? Så tænker man bare: 'wow, er det standarden i år', lyder det blandt andet fra 24-årige Anna.

- Det er fucking mærkeligt at stå foran en mand, man ikke kender, der er helt nøgen, istemmer 23-årige Silke.

Der må føles frem, når der skal vælges partner. Foto: TV3/Janus Nielsen

Alene tilbage

Da hele ceremonien er overstået, bliver drengene bedt om at trække tilbage til deres værelser, mens pigerne hver vælger en favorit.

Da der er fem mænd, men kun fire piger, er der en enkelt herre, der ikke får en partner.

Hvem der bliver efterladt alene, bliver afsløret, når første afsnit af 'Paradise Hotel' har premiere 1. januar klokken 16:00 på Viaplay og Viafree.

