Paradisoer slår igen: De snakker lort

Der er to ting, der altid er sikkert, når der laves realitytv som 'Paradise Hotel'.

Det ene er, at der findes en eller to vindere. Det andet er, at nogen altid brokker sig over, hvordan de er blevet klippet sammen af produktionen.

Frådende forsvar: - De skal holde deres kæft

Blandt de utilfredse i årets sæson af Camilla Nederby, der selvom hun er glad for sin deltagelse, er utilfreds med måden, hun er blevet klippet på.

- Jeg synes, jeg bliver fremstillet som fløde-Camilla, det er kun, når det angår følelser, jeg bliver vist, sagde hun i sidste uge til Ekstra Bladet og savnede mere fokus på hendes rolle i det taktiske spil.

Men kritikken af klipningen er ikke noget, Anne Plejdrup, Teitur Skoubo og Jonass Jannec kan nikke genkendende til. Tværtimod.

- Jeg synes, at samlet set er folk klippet i de roller, de har haft på hotellet. Teitur har været ham den fucked, nøgne fyr, der hele tiden render rundt, jeg har været pigeglad, og Nicolai har været lidt fimset. Folk har haft de roller, som de har haft på hotellet. Hvor meget og hvorledes der er redigeret i det, det er jo bare for at skabe godt tv, og det vidste man jo inden, siger Jonass Jannec.

Se også: Indlagt tre gange på et halvt år: Jeg er ved at blive sindssyg

Det er lort

Den færøske festbombe Teitur er helt på linje på vennen.

- Jeg synes, at alle, som jeg har set på tv, er klippet sammen, som de var på hotellet. At nogle siger, de er klippet forkert, det synes jeg er noget lort. Der er bare mange, der ikke kan stå inde for, hvordan de er, og det kan jeg godt. Jeg synes, de har gjort et godt stykke arbejde med at klippe folk sammen, siger han og konstaterer.

- De står jo ikke med en pistol og siger 'sig det her'.

Foto: Janus Nielsen

I forbindelse med Camilla Nederbys kritik af klipningen, gav TV3 følgende svar til Ekstra Bladet i en mail.

'Vi forsøger på bedste vis at skildre livet på hotellet, men med fokus på kærligheden, konflikterne, venskaberne, humoren og de handlinger, der har konsekvenser for spillet. Når det er sagt, så filmer vi døgnet rundt, så der vil være samtaler og taktiske snakke, der ikke kommer med i det endelige program.'

Du kan se Anne, Teitur og Jonass diskutere, hvordan programmet er klippet sammen i videoen over artiklen. Ekstra Bladet sender live fra finalen, hvor du kan se paradisoerne på slap line på den røde løber. Følg med senere på eb.dk.