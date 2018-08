Pas på! Nordisk Film Biografer advarer mod falske mails

På søndag holder Nordisk Film Biografer deres såkaldte 'Store Biografdag', hvor man i et forsøg på at lokke flere kunder i butikken har sat billetprisen ned til en flad halvtredser.

Men desværre er der nu e-mails i omløb om begivenheden, som ser ud til at være fra Nordisk Film Biografer, men som er falske. Det skriver Nordisk Film Biografer i en pressemeddelelse.

- Vi glæder os rigtig meget til Nordisk Films 'Store Biografdag'. Desværre er vi blevet informeret om, at falske mails omkring vores begivenhed er i omløb. I disse e-mails, som er udsendt i vores navn, opfordres man blandt andet til at klikke på et link til et spørgeskema. Vi opfordrer til at slette de falske beskeder og undgå at klikke på nogle links, siger Vibeke Wolfsberg, der er kommerciel direktør i Nordisk Film Biografer.

- Det er jo desværre noget, som mange virksomheder rammes af - altså at nogle kopierer de ting, vi foretager os og så forsøger at aflure nogle kontonumre eller tilmelde folk nogle abonnementer eller andre ting. Det kommer fra udlandet og er meget svært at få stoppet, siger Vibeke Wolfsberg til Ekstra Bladet og fortsætter:

- I det her tilfælde drejer det sig om, at man skal svare på nogle enkelte spørgsmål, hvorefter man så får at vide, at man kan købe to billetter og to Guf-billetter (billetter til sodavand og popcorn, red.) for ni kroner. Desuden skal man oplyse sit kontonummer, men det har altså intet med os at gøre.

Nordisk Film Biografer oplyser, at man har valgt at politianmelde sagen og at få de falske mails og SMS'er stoppet.