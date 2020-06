Pensioneret popsanger vender tilbage

De er nu ti år siden, TV2 sendte første afsnit af programmet 'Toppen af poppen'. Det bliver i år fejret med et jubilæum og et gensyn af tidligere deltagere.

Nu kan TV2 offentliggøre, at det bliver med Lars H.U.G, Søs Fenger og Oh Land ved roret.

Lars H.U.G trak sig overraskende tilbage fra musikverdenen i 2016, siden har han kun optrådt ved et lukket arrangement. Men nu får seerne en mulighed for at høre og se ham igen, når han skal være med i 'Toppen af poppen'.

Han var med til at skyde første sæson i gang sammen med store stjerner som Eran DD, Jokeren, Anna David. For ham var det en stor oplevelse at få lov til at optræde og blive fortolket.

- Jeg vil gerne fejre, at det er 10 år siden vi var af sted sidst. Det er som at sige tak for sidst, siger Lars H.U.G.

Søs Fenger glæder sig også til at få lov til at fortolke de andres sange.

- Jeg har lyst til at prøve opgaven igen og at prøve kræfter med min evne til at fortolke og gøre en sang til 'min egen'. Der er jo et hav af fantastiske sange, man kan dykke ned i, og jeg fik de to sange, jeg allerhelst ville arbejde med. Samtidig er det jo dybt rørende at høre sine egne sange fortolket af de her super dygtige kunstnere, som jeg respekterer og holder af. Jeg glæder mig helt vildt, siger Søs Fenger.

Nyt format

Når programmet ruller over skærmen bliver det også i et anderledes format, end hvad vi før har set. Der kommer nemlig ikke til at være en 'dagens hovedperson'.

Vi vil i stedet høre hits og historier fra hver især. I hvert program vil der være seks til syv medvirkende, der fortolker hinandens musik. Fra program til program vil der være nye medvirkende og derfor får seerne lov til at se 25 danske musikere i nye konstellationer.

Optagelserne til programmet starter i juni og kommer til at foregå i Gribskov i Nordsjælland.