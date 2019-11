Peter Madsens flirt med i 'Date mig nøgen'

Når datingprogrammet 'Date mig nøgen' løber over skærmen på TV2 Zulu mandag aften, er 18-årige Cammilla Kürstein en af de piger, der smider tøjet i håbet om at finde kærligheden.

Den opmærksomme seer vil nok bemærke, at Camille Kürstein virker bekendt.

Tidligere i år fortalte hun i et interview med B.T. åbent om, at hun er penneven og har et forhold til Peter Madsen, der er dømt for mordet på den svenske journalist Kim Wall.

Kürstein har endda valgt at forevige deres forhold ved at få en hilsen til Peter Madsen tatoveret på sin underarm sammen med en raket og en masse hjerter. 'Kærlig hilsen din Peter', står der i tatoveringen, som også bliver tydelig i TV2-programet.

- Jeg ved godt, han er psykopat og manipulerende, men det, han er dømt for, ændrer ikke noget i forhold til vores relation. Han elsker mig for den, jeg er, og jeg elsker ham for den, han er, har Cammilla Kürstein tidligere fortalt om forholdet til Peter Madsen i interviewet med B.T.

I 'Date mig nøgen' smider deltagerne alt tøjet, hvorefter de bliver valgt fra en efter en. Foto: Per Arnesen/TV2

Nu kan selvsamme Cammilla Kürstein så opleves i TV2 Zulus 'Date mig nøgen', hvor hun sammen med fire andre kvinder kæmper om at komme på date med fiskeren Allan på 23 år. Faktisk går det så godt for hende, at hun ender med at komme på date med den 23-årige fisker.

– Det er alt for godt til at være sandt, svarer Cammilla, da vært Ibi Makienok spørger, hvad hun tænker om Allan uden tøj på.

- Han er fucking lækker, fortsætter hun.

Kendte ikke til hendes fotid

Hos TV2 oplyser redaktør Ole Sejr Skjødt i en mail, at de ikke var bevidste om Cammilla Kürsteins baggrund, da de castede hende til programmet.

'Vi er først blevet opmærksomme på Cammillas relation til Peter Madsen efter, at programmet var blevet optaget. Vi ser dog ingen grund til at lade dette gå ud over programmet og de andre medvirkende, som har brugt tid på at stille op. Cammilla har truffet nogle valg i livet, som de fleste ikke er enige i, men hendes valg ligger uden for programmets ramme og ambition om at omfavne den nøgne krop uden filter', siger han.

'Cammilla har på intet tidspunkt fortalt os om sin relation til Peter Madsen – det er først kommet frem, efter vi lavede vores optagelser', understreger redaktør.

Cammilla Kürstein ender med at stå tilbage som den sidste i 'Date mig nøgen'. Foto: TV2

- Kan I forstå, hvis seerne derude finder det problematisk, at Cammilla Kürstein får taletid i et TV2-program i bedste sendetid?

''Date mig nøgen’ hylder kroppen, som den ser ud – i alle afskygninger og uden filter. Det gælder også dette program. Vi har selvfølgelig forståelse for, at der vil være folk, som tager afstand fra Cammillas beslutning om at have en relation til en indsat, men det er et valg, som ligger udenfor programmets ramme', siger redaktør Ole Sejr Skjødt.

Det har i skrivende stund ikke været muligt at få en kommentar fra Camilla Kürstein.

