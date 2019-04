Piiiinligt! Realitydeltager kan ikke kende sin egen eks

Synet svigter en smule, da Jonas skal genkende sin eks i 'Ex on the Beach'

Det var i hvert fald ikke kærlighed ved andet blik, der ramte 'Ex on the Beach'-deltageren Jonas, da hans eks-flirt Liv dukkede op på stranden i Mauritius.

Faktisk kunne han slet ikke genkende hende.

- Hvor meget har du nærstuderet Liv, siden du ikke kunne genkende hende, lyder det spydigt fra deltageren Michelle til Jonas, da han endelig finder ud af, at det er hans egen eks, som er tjekket ind i programmet.

Men Jonas tager det ikke så tungt.

- Det var bare en lille smutter, tror jeg. Nogle gange skal man bare lidt tættere på, det er jo ikke noget personligt eller noget, lyder det undskyldende fra Jonas.

Her ses Jonas med deltageren Simone. Foto: Mogens Flindt

Forklaringen kunne også være en anden, erkender han dog.

- Der har været mange piger i mit liv, og jeg har haft en bred smag, så man skal lige opsummere engang, forklarer han og gestikulerer kraftigt med hænderne.

Trods den akavede start virker det nu som om, at Michelle trods alt er glad for at se sin tidligere flirt Jonas igen.

- Jonas havde hele pakken bortset fra hans usikkerhed. Så hvis Jonas har fået denne her selvtillid, så vil jeg da helt sikkert prøve at se, hvad det kan udvikle sig til, siger den nye deltager Liv i programmet.

Se også: På dybt vand: Fanget i stort orgasme-ups

Ligner en prinsesse

Men måske får Jonas kamp til stregen. Han er nemlig ikke den eneste, der finder den langhårede blondine attraktiv.

- Hun ligner en prinsesse, og jeg kan godt lide, når piger ligner prinsesser. Ej, hun var flot, siger Jeppe, lettet over at det ikke er en af hans ekser, der tjekker ind i villaen.

Om det bliver Jeppe eller Jonas, der løber med Livs opmærksomhed, er ikke til at sige. Men Liv er sikker i en ting - noget skal der ske.

- Jeg er åben overfor at blive forelsket inde i villaen. Jeg har været tørlagt (Ikke haft sex, red.) i fire år, og jeg er rigtig trængende, siger Liv i programmet.

Realitydeltager beskyldes for plagiat: Nu skal de mødes