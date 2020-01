Pinlig brøler på tv: - Jeg har det stadig dårligt

- Det var lige præcis det, jeg havde frygtet.

Så kontant lyder dommen fra 'Hvem vil være millionær'-værten Christian Degn, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen til en snak om søndagens premiereprogram. Her gik det nemlig helt galt for den nybagte quizmester.

Deltageren Peter fra Ballerup var godt på vej til millionen, da han gik i stå på spørgsmålet til 32.000 kroner. Han skulle fuldende sanglinjen 'check ignition and...' fra David Bowie-klassikeren 'Space Oddity', og det voldte ham problemer.

Han valgte derfor at gøre brug af programmets nye livline 'spørg værten'.

'Spørg værten' giver, som navnet antyder, deltagerne mulighed for at høre Christian Degns bud på, hvilken svarmulighed der er korrekt. Værten kan ikke selv se svaret på sin skærm, så han må også ty til sin paratviden.

Christian Degn var dog efter eget udsagn '80-90 procent sikker på', at det rigtige svar var '... can you hear me, Major Tom'. Peter tog derfor chancen og fulgte hans råd.

Det skulle han ikke have gjort.

Det korrekte svar var '... may God's love be with you', så Peter måtte forlade studiet med beskedne 5000 kroner, mens Christian Degn blev efterladt med et par røde ører.

Der skal tænkes grundigt efter, når den nye livline tages i brug. Foto: Per Arnesen/TV 2

Gør ekstra ondt

Dagen derpå er Christian Degn ikke bleg for at indrømme, at han mest af alt havde lyst til at forsvinde i øjeblikket.

- Jeg havde lyst til at putte min 'lillebitte' krop ned i et endnu mindre musehul. Hvis jeg kunne få mine to meter ned i et musehul, så havde jeg jo gjort det, fortæller han.

- Jeg har det jo stadig dårligt. Du kan også høre, jeg får det ringe, når vi snakker om det nu. Af samme grund har jeg heller ikke set programmet endnu.

Der er specielt én detalje ved hele miseren, der får det til at gøre ekstra ondt på den ellers evigt glade tv-vært.

- Jeg er ærgerlig over det, for jeg havde faktisk fornemmelsen af, at han kunne være gået ret langt, fortæller han.

- Jeg har skrevet med Peter søndag aften og fortalt, at jeg stadig har det skidt. Men uden at afsløre for meget kan jeg sige, at jeg senere i sæsonen ender med at blive en virkelig god dreng igen.

Da programmet i sin tid blev optaget, var der en kort pause umiddelbart efter, Christian Degn lavede sin svipser, og ifølge hovedpersonen selv var det med tunge skridt, han efterfølgende gik tilbage på scenen:

- Jeg kan huske, at jeg virkelig skal samle mig selv op, for jeg har det jo... Jeg var jo rigtig ærgerlig over, at det skulle gå ud over Peter, at jeg troede, jeg kunne noget, jeg ikke lige kunne.

Peter fra Ballerup måtte 'nøjes' med 5000 kroner efter søndagens program. Foto: Per Arnesen/TV 2

Blot et menneske

Selvom det selvfølgelig ikke er sjovt at lave fejl, er Christian Degn godt tilfreds med programmets nye livline, som han mener er med til at vise, at værten ikke er alvidende.

- Jeg er jo bare et menneske. Det, der selvfølgelig er anderledes nu, er, at tidligere så du jo aldrig Hans Pilgaard, Jes Dorph eller Peter Kjær sidde og lave fejl, fordi den livline eksisterede jo ikke dengang, siger han.

- Men vi så jo ofte, at man ringer til en god ven, som så viser sig at være en lidt dårlig ven i øjeblikket.

Han lægger dog heller ikke skjul på, at spørgsmålene bliver sværere og sværere, jo længere man kommer i quizzen.

- Hvis du skal vinde millionen, så skal du godt nok være klog - kombineret med lidt held og mod til at gamble.

'Hvem vil være millionær' kan ses hver søndag klokken 20.50 på TV2 Charlie eller TV2 PLAY.